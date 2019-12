Poslovil se je Marijan Miklavec

Danes zjutraj je v 82. letu starosti po hudi bolezni umrl sežanski slikar Marijan Miklavec, poročajo Primorske novice. Po mnenju mnogih je bil najpomembnejši slikar kraške arhitekturne dediščine, dobro je bil poznan tudi v zamejstvu, kjer je večkrat razstavljal.

»Nešteto kraških vasi je prehodil, mnoge večkrat, tudi po desetkrat, da jih je spoznal in začutil ter povezal kamne, latnike, ganke in vaške šterne z ljudmi, ki so z njimi živeli. Skozi leta neutrudnega in predanega likovnega ustvarjanja sledi Krasu, njegovemu svetu, ki je zanj svetinja in se mu poklanja z vsakim svojim slikarskim dejanjem,« je o njegovem delu zapisala umetnostna zgodovinarka Anamarija Stibilj Šajn v monografiji Ponos Krasa.«

Pred nedavnim je navkljub hudi bolezni na svoje stroške obnovil staro Štolfetovo domačijo v predelu Sežane, imenovanem Gradišče, in v njej uredil etnološki muzej, galerijo in nastanitev za kulturnike.