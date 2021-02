Poslovil se je Marko Sosič

V javnosti se je razširila nepričakovana vest, da je v bolnišnici ugasnilo življenje tržaškega pisatelja in režiserja Marka Sosiča. Decembra je praznoval 62 let. Njegova umetniška ustvarjalnost ga je ponesla v vseslovenski in širši prostor, a je kljub temu vseskozi ostajal navezan na svoje domače okolje, na Opčine, kjer je odraščal in živel, pa tudi na stvarnost slovenske narodne skupnosti v Italiji, do katere je bil zaradi tega tudi pogosto konstruktivno kritičen.

Iz režije je diplomiral na zagrebški akademiji, zatem pa režiral tako v slovenskih kot v italijanskih gledališčih. Med letoma 1991 in 1994 je bil umetniški vodja SNG Nova Gorica, kasneje, med letoma 1999 in 2003 ter 2005 in 2009, pa je bil umetniški vodja in ravnatelj Slovenskega stalnega gledališča v Trstu. Bil je tudi selektor slovenskega gledališkega festivala Borštnikovo srečanje. Za svoje gledališko in filmsko ustvarjanje je prejel več nagrad, prav tako za svoje romane, s katerimi se je večkrat prebil med finaliste za kresnikovo nagrado in ki so bili prevedeni v več jezikov.