Posthumni Cornell

Več kot tri leta so minila, odkar nas je zapustil Chris Cornell. Maja 2017 se je, po koncertu z bendom Soundgarden, obesil v kopalnici hotela v Detroitu. Zapustil je ženo in tri otroke, a tudi kak milijon oboževalcev, ki so mu zvesto sledili v več kot tridesetletni karieri. Vest o Cornelljevi smrti je močno prizadela svetovno rok sceno, ameriški pevec je bil star le 52 let. Christopher John Boyle, znan kot Chris Cornell, je bil eden izmed vidnejših predstavnikov svetovne glasbene grunge scene. Z Eddiejem Vedderjem (Pearl Jam) ter pokojnima Kurtom Cobainom (Nirvana) in Layneom Staleyjem (Alice in Chains) je v drugi polovici 80. let postavil temelje za novo zvrst in posledično novo glasbeno sceno. Po razpustu benda je na začetku novega tisočletja pel v skupini Audioslave (s člani benda Rage Against The Machine), nato pa se povsem posvetil samostojni glasbeni karieri. Leta 2010 je spet postavil na noge skupino Soundgarden, dve leti kasneje je celo zagledal luč plošček King Animal. Nato pa nepričakovana žalostna novica.

Ko je leta 2018 izšla glasbena kompilacija Chris Cornell s številnimi uspešnicami in prav tolikimi še neobjavljenimi komadi, se je marsikdo vprašal, koliko neobjavljenega materiala ima žena Vicky Cornell še na zalogi. Soundgarden so pred Cornelljevo smrtjo posneli novo ploščo, kaže pa, da je pevčeva žena, ki je lastnica njegovih avtorskih pravic, zaenkrat postavila veto na njen izid – žalostne dinamike, ki so žal pogoste, ko nas kaka vidna oseba prerano zapusti. Dokaz, da ima gospa Cornell prav gotovo kar nekaj neobjavljenega materiala, je tudi podnaslov novega albuma No One Sings Like You Anymore in sicer Volume One ... Plošča je izšla prejšnji teden in prinaša deset glasbenih priredb znanih in manj znanih skupin; nekatere smo že poznali, kot na primer Nothing Compares To You ameriškega pevca Prince. Sad Sad City je Cornell tudi že igral v živo. Uspela mu je predelava komada Patience benda Guns N’ Roses, tudi Watching The Wheels Johna Lennona je Cornell lepo interpretiral. Še najbolj »boleča« pa je verjetno zaključna, soul skladba Stay With Me Baby, v kateri pride do izraza neskončni vokalni potencial preminulega pevca, ki tokrat igra kar vse instrumente.

Zanima me, kako pogosto nas bo gospa Cornell osrečila z novimi komadi; prva serija je zadovoljiva.

No One Sings Like You Anymore

Chris Cornell

Melodičen rok

Universal Music Group, 2020