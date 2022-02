Potovanje skozi osamelosti

Drive my car, celovečerec japonskega režiserja Hamaguchija Ryusukeja in zmagovalec zlatega globusa kot najboljši tujejezični film, se je vrnil v kinodvorane in se bo konec meseca potegoval za oskarja.

Film, ki je povzet po knjigi Murakamija Harukija, je premiero doživel julija lani v Cannesu. Knjižna uspešnica tako kot film pripoveduje o dolgem potovanju skozi osamelosti in šibkosti skupine mladih žensk in moških, katerih življenja so nedeljivo povezana z gledališčem.

Tudi junak filma, Kafuku, je igralec in režiser, ki je pred nedavnim izgubil ženo. Mlada Oto je umrla nepričakovano, zaradi možganske kapi. To je umetnika zelo prizadelo, zaradi česar se je čez noč odločil, da se preseli v Hirošimo, kjer po novem vodi gledališko šolo. Udeleženci gledališkega tečaja pod njegovim mentorstvom pripravljajo postavitev Strička Vanje Čehova, ki ga bodo ob koncu akademije tudi uprozorili na odru.

Kafuku je od nekdaj navajen, da se dramska besedila uči na pamet med potovanjem v avtu, toda v Hirošimi ima na voljo avtomobil s šoferjem. Za volanom pravzaprav sedi dekle, s katerim ima režiser zapleten odnos, ki pa se s časom prelevi v novo prijateljstvo. V rdečem saabu namreč režiser in njegova voznica kramljata o marsičem, kar jima seveda omogoči, da se lotita številnih tudi zelo osebnih tem, ki ju naposled povežejo.

Drive my car

Japonska, 2021

Režija: Hamaguchi Ryusuke

Igrata: Hidetoshi Nishejima in Toko Miura

Ocena: ★★★ 1/2