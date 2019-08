Najbolj znan elektronski dvojec vseh časov The Chemical Brothers se vrača na mednarodno glasbeno sceno z novim ploščkom No Geography. Tom Rowlands in Ed Simons nam po štirih letih ponujata nov album, ki ga sestavlja deset komadov, izšel pa je aprila za svetovno velikanko Virgin Emi Records.

Kemična brata sta svojo kariero začela v londonskih klubih in to na začetku devetdesetih let prejšnjega tisočletja. V prvih, prebojnih letih sta se sicer imenovala Dust Brothers, naziv pa sta morala kmalu spremeniti, saj je v Združenih državah Amerike že obstajal dvojec glasbenih producentov z istim imenom. V angleški prestolnici je v tistem obdobju nastajala nova glasbena zvrst, tako imenovani big beat, katerega glavna protagonista sta bila ravno Rowlands in Simons, poleg niju pa še glasbeni kolektiv The Prodigy in svojevrstni dj Fatboy Slim. Novi glasbeni trend je bila mešanica techno in dance glasbe z rok, fank in pank ritmi, prava glasbena eksplozija, ki si je svoje prve privržence prikupila na ilegalnih žurih, nato pa v underground klubih. The Chemical Brothers sta tako leta 1995 izdala svoj prvenec Exit Planet Dust, sledil je album Dig Your Own Hole, s ploščo Surrender pa sta se z zlatimi črkami zapisala v zgodovino elektronske glasbe. Komad Hey Boy Hey Girl je prav gotovo ena najboljših in znanih elektronskih skladb vseh časov. Kemična brata sta v petindvajsetletni glasbeni karieri izdala devet studijskih plošč, zadnjo No Geography pred tremi meseci. Nov album ne prinaša veliko novosti, na njem se Rowlands in Simons spet posvečata „klubski“ glasbi, to pa je že jasno v prvih dveh komadih Eve Of Destruction in Bango. Vokal sta za novo ploščo posnela japonska reperka Nene in norveška pevka Aurora. Pesem, ki daje plošči naslov spominja na osemdeseta leta, takoj za njo pa je na vrsti Got To Keep On, dober, disco-funky plesni komad. Gravity Drops in Wve Got To Try spadata med slabše skladbe novega albuma, single Free Yourself pa je dober glasbeni miks s pozitivnim sporočilom: „Free Yourself, Dance!“. Proti koncu albuma nas spravi na noge še izredna MAH (Mad As Hell), gotovo najbolj energična pesem ploščka, tipični hit Kemičnih bratov!

No Geography

The Chemical Brothers

Elektro fank, disko

Virgin EMI Records/Astralwerks, 2019