Pozabljeni komadi skupine The Charlatans

Angleški bend The Charlatans praznuje več kot tridesetletno kariero z res posebno ploščo, neke vrste izborom najboljših komadov, h kateremu so fantje dodali še live album, plošček z remiksiranimi verzijami komadov in pa album starih neobjavljenih pesmi. A Head Full Of Ideas so poimenovali glasbeni »box set«, Pleased To Meet You pa je naslov albuma »pozabljenih« demo komadov, bolj »surovih« verzij pesmi, ki niso nikoli šle v objavo.

Skupino The Charlatans je proti koncu osemdesetih ustanovil basist Martin Blunt. K projektu so se kmalu pridružili pianist Rob Collins, kitarist John Baker, bobnar Jon Brookes in pevec Baz Ketley, katerega je kmalu zamenjal Tim Burgess. Leta 1990 je bend izdal prvi single Indian Rope, tipičen indie rok komad, ki je publiko in glasbene kritike prijetno presenetil. Založba Situation Two je skupini kmalu ponudila pogodbo. Istega leta je izšel prvenec Some Friendly in skupina se je odpravila na krajšo glasbeno turnejo v Združene države Amerike; pred odhodom pa je moral aspremeniti ime v The Charlatans UK, zaradi že obstoječe zasedbe iz šestdesetih z imenom The Charlatans. Naslednjega leta je kitarist Baker zapustil skupino, njegovo mesto je prevzel Mark Collins. Z novim kitaristom je bend posnel album Between 10th and 11th, ki pa ni doživel želenega uspeha in ravno tako naslednji Up To Our Hips. The Charlatans je bilo ime četrti plošči, ki je leta 1995 ponovno postavila bend v ospredje na angleški glasbeni sceni. Kariera fantov iz West Midlandsa je doživela preobrat proti koncu devetdesetih, ko je bend podpisal pogodbo z velikanko Universal Records. V tistih letih so Charlatans izdali nekaj uspešnih ploščkov in se nato spet vrnili pod okrilje manjših založb. Njihov sound je že od nekdaj dobra mešanica brit popa, indie roka, a tudi country in elektronske glasbe. Po treh desetletjih kariere pa so se, z rahlo zamudo zaradi pandemije, odločili da oboževalce počastijo z enkratnim »box setom«, v katerega so spravili kar pet vinilk, dva cedeja, kup fotografij in posterjev. Med njimi izstopa album pozabljenih komadov Pleased To Meet You, na katerem je še slišen indie predznak, nekoč tako značilen za angleške glasbenike.

Pleased To Meet You (Demos)

The Charlatans

Brit pop, indie rok

Then Records, 2021