Požig, pa tudi širši zgodovinski kontekst

Dokumentarec Požig, ki obravnava požig Narodnega doma v Trstu in s tem povezane zgodovinske teme (vse do današnjih dni), podaja veliko ugotovitev, se pa vendarle zaključuje z vprašanjem: »Fašizem je iz Evrope naredil svetovno klavnico. Ampak: zakaj je toliko ljudi po vsej Evropi začelo verjeti, da fašizem pomeni boljši svet? Zakaj?« Glas režiserke Majde Širca v zaključnih sekundah filma ob zelo hitrem nizanju podob in fotografij dodaja: »Brez spoštovanja drugega boljšega sveta ni.«

V slabi poldrugi uri popelje umetnostna zgodovinarka in režiserka Majda Širca z dokumentarcem Požig gledalce na filmsko predavanje o zgodovini od leta 1920 vse do pariške mirovne konference, londonskega memoranduma in osimskega sporazuma. Film je v petek doživel premierno uprizoritev v ljubljanskem Muzeju novejše zgodovine. Drevi bo ob 21.50 na sporedu na prvem programu slovenske nacionalne televizije, ponovitev pa v sredo ob 22.55 na drugem programu. Javna projekcija z italijanskimi podnapisi se bo v Trstu zgodila v prihodnjih tednih.