Prava eksplozija ženske umetnosti je v soboto zvečer preplavila Bambičevo galerijo na Opčinah. Osma izvedba mednarodnega niza razstav Espansioni, ki ga prirejata združenji Gente Adriatica FVG in Noumeno, je s podnaslovom Libere – Svobodne zaključila svoje trimesečno potovanje po Italiji in Sloveniji prav v prostorih Sklada Mitja Čuk.

Pred številnimi ljubiteljicami in ljubitelji likovne umetnosti je večer uvedla pobudnica niza Graziella Valeria Rota, ki je pred publiko povabila vse prisotne umetnice, za strokovni zgodovinski okvir ženske umetnosti skozi čas pa je besedo predala vsestranski umetnici Alessandri Spizzo.

Antonella Barina, Alessandra Chiurco, Francesca Costa, Alenka Deklič, Mitzi Drysdale, Alessandra Gusso, Lara Kobal, Valentina Miani, Cristina Miceli, Nivea Mislei, Laura Pigo, Alessandra Spizzo, Anna Zennaro in Studio Ro.Iu.Sc ter Trio Gu.Co.For (Alessandra Gusso, Francesca Costa in Mauro Fornasier) vsaka po svoje izražajo pojem svobode.

Raznolikost umetnin vabi gledalca k razmišljanju in iskanju svobodne interpretacije vsakega dela, slike in inštalacije, poezije in skulpture. Razstava bo na ogled do petka, 31. januarja.