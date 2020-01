Pravijo, da je takrat nastal heavy metal

Leto 2019 smo zaključili s heavy metal albumom British Steel skupine Judas Priest, ki je zagledal luč leta 1980. V novem letu pa bomo pokukali še dlje in počistili prah s prve heavy metal plošče vseh časov; pred 50 leti je namreč izšel prvenec očeta heavy metala, benda Black Sabbath. Istoimensko ploščo je Vertigo Records izdala februarja 1970. Že sedem mesecev kasneje je zagledal luč legendarni album Paranoid, a o njem kdaj drugič.

Zametek metal legend sega v leto 1968, ko sta Tony Iommi in Bill Ward iskala pevca za nov projekt. V ploščarni v Birminghamu sta videla oglas: »Ozzy Zig išče bend. Ima svoje ozvočenje.« Iommi se srečanja takole spominja: »Šla sva k temu fantu domov. Zdel se nama je nekoliko “bizaren”, bil pa je zelo odločen in prepričan v glasbeni projekt. Dejstvo, da je bil zaposlen v neki klavnici, je bilo tudi dokaj nenavadno ...« Ozzy Zig, oziroma Ozzy Osbourne, je v bend povabil še basista Geezerja Butlerja in kitarista Jimmyja Philipsa. S prihodom Alana Clarka si je zasedba nadela ime Polka Tulk Blues Band in začela nastopati po angleških pubih. Bend je preigraval bluz-rok komade drugih skupin, po nekaj mesecih spremenil ime v Earth, Philips in Clark pa sta zasedbo zapustila. Fantje so kmalu morali ponovno spremeniti ime, saj ga je uporabljala že druga skupina. Kaže, da so v kinodvorani pred bendovo vadnico predvajali srhljivko Black Sabbath italijanskega režiserja Maria Bave. Ljubezen za srhljivke in črno mitologijo, vzdušje v industrijskem mestu, kot je Birmingham (Iommi je bil zaposlen v železarni in bil stalno v stiku s ponavljajočimi se ritmi), priložnost, da bi s svojo glasbo »strašili« občinstvo, vse to je pripomoglo k temu, da je bend opustil »flower-power« in hipijevsko kulturo ter se odločil za nekaj novega. Nastali so Black Sabbath, nastala je (v enem dnevu posneta) istoimenska plošča, na kateri prvi komad nosi ravno tako naslov Black Sabbath – šestminutna pesem se začne z dežjem in zvonjenjem, v njej kitarist Iommi uporablja tritonus, to je interval, ki vsebuje tri cele tone, imenovan »vrag v glasbi« ... prva doom metal pesem. Pravijo, da so med izvajanjem tega komada ljudje zbegano zapuščali koncerte ... pravijo, da je takrat nastal heavy metal.

Black Sabbath

Black Sabbath

Heavy metal

Vertigo Records, 1970

Ocena: ★★★★ 1/2