Preboj Pekočih paprik

»Bil sem pri zobozdravniku in čakal na operacijo. Potreboval sem lokalno anestezijo. Nič hudega, sem si mislil. Kmalu po vbodu sem začutil v sebi posebno toplino, take, katere že dolgo nisem bil vajen. Da bi olajšal bolečine operacije, mi je namreč zobozdravnik vbrizgal odmerek Tramadola, to je opioidni analgetik. Seveda ni vedel, da sem bivši narkoman in da se že pet let nisem dotaknil drog. V hipu je bil ves moj petletni trud zaman ...«

Tako se začne avtobiografija Anthonyja Kiedisa, pevca in ustanovitelja znamenite ameriške skupine Red Hot Chili Peppers. Oseba, ki je v skoraj šestdesetih letih preživela marsikaj in je danes verjetno živa le po čudežu. Anekdota, s katero začenja svoj življenjepis, se je zgodila leta 1994. Kiedis je takrat bil že celih pet let »čist«, kot se temu reče. In ravno v tem obdobju je s svojimi tovariši iz benda spisal eno izmed najboljših plošč 90. let. Blood Sugar Sex Magik je namreč izšla leta 1991, 24. septembra, tako kot Nevermind zasedbe Nirvana. A vrnimo se k našim Pekočim paprikam.

Kiedis in njegovi so bili leta 1991 že izkušeni glasbeniki. Za sabo so imeli kar štiri plošče, pogodbo z glasbenim velikanom EMI, niso pa še našli odskočne deske za svetovno slavo. Po smrti (zaradi usodnega odmerka heroina) kitarista Hilela Slovaka leta 1988 je na njegovo mesto prišel mladi John Frusciante. Bobnarja Jacka Ironsa je zamenjal Chad Smith, bas kitaro pa je že od vsega začetka igral Michael Balzary, bolje znan kot Flea. S to zasedbo in s pomočjo glasbenega producenta oz. guruja Ricka Rubina je leta 1991 (končno) zagledala luč dolgo pričakovana mojstrovina Blood Sugar Sex Magik. Gre za popoln, glasbeno raznolik album, ki je bend popeljal v olimp svetovnega mainstreama, s sabo pa (tako kot Nirvanin Nevermind) prinesel tudi temne plati slave. Frusciante se je na primer (tudi) zaradi tega že naslednje leto umaknil iz soja žarometov in zapustil bend. Pesmi, kot sta melodična in mila Under The Bridge, v kateri Kiedis izpoveduje svojo ljubezen mestu Los Angeles in opisuje dolge, s heroinom obarvane dneve pod mostom, ter povsem različna, »hrupna«, fank rok Give It Away, sta danes ponarodela komada. Ob tem je na albumu še veliko rap glasbe, hip hopa, metala, roka, fankyja, skratka tiste alternativne in tako značilne mešanice glasbenih žanrov, ki so do takrat zaznamovale Red Hot Chili Peppers. Takšne plošče Pekoče paprike niso ponovile. S ploščkom Californication se je bend na pragu novega tisočletja odločil za glasbeni preobrat, poti nazaj pa ni bilo več ...

Blood Sugar Sex Magik

Red Hot Chili Peppers

Fank rok, crossover

Warner Bros. Records, 1991