NEW YORK – Na današnji dan pred 100 leti se je rodil Isaac Stern, eden največjih violinistov 20. stoletja. Sloves mu je prineslo ekspresivno igranje na ta instrument, čeprav je sprva začel s klavirjem. Nastopil je po vsem svetu in na vseh pomembnejših festivalih ter posnel dela priznanih skladateljev umetniške glasbe.

Rodil se je v judovski družini v današnji Ukrajini, ki je bila tedaj del ruskega imperija. Pri šestih letih so ga starši odpeljali v San Francisco. Začel je z lekcijami iz klavirja, a se je kmalu preusmeril na violino.

Po koncertu v New Yorku leta 1939 paje hitro zaslovel. Po debutu v Evropi leta 1948 je začel nastopati na turnejah.

Krstno je izvedel dela Paula Hindemitha, Georgea Rochberga in Krzysztofa Pendereckega ter posnel dela številnih znanih komponistov, kot so Johannes Brahms, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn, Jean Sibelius, Peter Iljič Čajkovski, Antonio Vivaldi, Bela Bartok in Igor Stravinski.

Leta 1960 je ustanovil trio, v katerem sta bila še pianist Eugene Istominin violončelist Leonard Rose. Leta 1984 pa se je povezal s čelistomYo-Yo Majem in pianistom Emanuelom Axem.

Po podatkih Britannice je odigral ključno vlogo, da leta 1960 niso porušili dvorane Carnegie Hall v New Yorku.

Prejel je več nagrad, med njimi častno nagrado Kennedyjevega centra in švedsko glasbeno nagrado polar. Zadnjo je dobil leta 2000 skupaj z legendo rock glasbe Bobom Dylanom, za velik prispevek svetu glasbe in izjemno požrtvovalnost pri glasbenem izobraževanju mladih.

Umrl je leta 2001 pri 81. letih.