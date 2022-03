Prelomi v življenju para in družbe

Raf in Julie živita v Parizu. Prva ima kratke in temne lase, druga pa nosi svetle, dolge kodre, vselej spete s sponko. Obe sta na pragu petdesetih in že dolgo par, ki pa se kar naprej krega in diskutira. Njuna zveza je že dolgo na tem, da poči. Prav med eno izmed tolikih diskusij se Raf spotakne, pade in si poškoduje komolec. Julie, ki je že vsega sita, jo kljub vsemu pospremi v bolnico, kjer morata več ur čakati na urgenci. To se dogaja v soboto, na večer demonstracij, ko v mesto prispe na tisoče ljudi iz Francije in v bolnišnici vso noč sprejemajo številne poškodovane protestnike. Med njimi je tudi besni Yann, ki je s kamionom dospel do prestolnice, da bi se udeležil demonstracije rumenih jopičev. Zaradi različnih prepričanj se sitna in zahtevna Raf z njim spre, po drugi strani pa ju čakanje na pregled v prepolni bolnišnici tudi poveže.

Film, ki je bil julija lani premierno prikazan na festivalu v Cannesu, je jeseni prejel nagrado césar za najboljšo stransko vlogo. Prejela jo je Aïssatou Diallo Sagna, devetintridesetletna francoska igralka, ki v filmu pooseblja zelo empatično in prijazno bolničarko. Kljub vsemu pa je na tem, da zapusti svoj poklic, ker, kot sama trdi, družba ne priznava več vloge zdravstvenih delavcev.

Režiserka Catherine Corsini v navidez lahkotni, tudi romantični francoski komediji globoko zareže v številne prelome v življenju lezbičnega para, a tudi v prelome in protislovja francoske družbe. V celovečercu doživeto prikazuje razlike in daljavo ljudi, ki sobivajo v sodobnem Parizu.

Parigi, tutto in una notte

Francija, 2021

Režija: Catherine Corsini

Igrajo: Valeria Bruni Tedeschi, Marina Fois, Pio Marmaï in Aissatou Diallo Sagna

Ocena: ★★★ 1/2