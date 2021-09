Prepričljiv film Dune

Film, za katerega je na beneški Mostri vladalo izredno pričakovanje, je zgodba, ki sta se je v preteklosti lotila že dva velika mojstra sedme umetnosti, in sicer Alejandro Jodorowsky in David Lynch. Obema je podvig spodrsnil in tudi zato so verzijo Denisa Villeuneuva ljubitelji filma, predvsem pa znanstvenofantastičnega žanra, pričakovali z veliko radovednostjo.

Triinpetdesetletni kanadski režiser je tokrat prestal izpit in z dve uri in pol trajajočo zgodbo, ki predstavlja novo različico knjige Franka Herberta, uresničil nadvse spektakularni film. Zgodba spremlja Paula Atreidesa, sijajnega in nadarjenega mladeniča, rojenega za velike stvari, ki mora odpotovati na najnevarnejši planet v vesolju, da bi zagotovil prihodnost svoji družini in narodu. Znajde se sredi boja za ekskluzivno oskrbo najbolj dragocenega vira, ki se nahaja samo na Arrakisu. To je najdražji element galaksije, ki lahko odklene največji potencial človeštva, v katerem bodo preživeli samo tisti, ki zmorejo premagati svoj strah.

Celovečerec bogati obilje sijajno oblikovanih lokacij, tehnoloških domislic, vizualnih rešitev, ki ob nastopu cele vrste znamenitih igralcev seveda zagotavljajo Villeunevovemu filmu izjemen rezultat. Ob vizualnem presežku pa se je režiser zaustavil tudi pri nekaterih pomembnih tematikah, kot so okoljevarstvena problematika, vpliv kolonializma, nevarnost preroških figur in pa sprejemanje različnosti.

Pripoved tako naposled prepriča tudi tiste gledalce, ki jih znanstvenofantastični žanr ne posebno zanima.

Za glasbo je poskrbel že večkrat nagrajeni, tudi z oskarjem, nemški skladatelj Hans Zimmer.

Dune

ZDA, Madžarska in Kanada, 2021

Režija: Denis Villeuneve in Jon Spaihts

Igrajo: Rebecca Ferguson, Timothée Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac, Josh Brolin, Javier Bardem