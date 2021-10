Presenečenje v Weezer stilu

Že spet Weezer! Ko sem februarja postavil pod drobnogled njihovo ploščo Ok Human, sem tudi najavil, da se bo treba letos ponovno ukvarjati s kalifornijskim bendom. Ok Human je pač bila neke vrste predjed novemu albumu Van Weezer, ki je, kot mnogi drugi, zakasnil svoj izid zaradi pandemije covida-19.

Skupina Weezer bo kmalu praznovala tridesetletnico delovanja. Bend je namreč leta 1992 ustanovil pevec in kitarist Rivers Cuomo. Kalifornijska zasedba je v devetdesetih letih zaslovela s svojim trdim in »ironičnim« soundom, neke vrste mešanico post grungea in pop roka. S pomočjo znane založbe Geffen Records je takrat izdala kar nekaj kvalitetnih ploščkov, ki so želi veliko uspeha, in to ne le na alternativni glasbeni sceni.

V zadnjih letih se je glasba ameriškega kvarteta oddaljila od prvotnega glasbenega stila. Skupina je spotoma izgubljala značilno rok žilico in nas navadila na radiu prijazen pop. Včasih jim to gre bolje od rok, včasih slabše. Ob izidu plošče Everything Will Be Allright In The End iz leta 2014 je na primer kazalo, da se bend vrača k staremu glasbenemu stilu, a že z naslednjo White Album je ponovno dokazal, da je alternativni rok iz devetdesetih le bled spomin. Z glasbenim trendom so Cuomo in ostali nadaljevali tudi na plošči The Black Album iz leta 2019. Pred sabo smo imeli enega izmed slabših albumov kalifornijske skupine. Nato pa letošnji »bonus« plošček OK Human, popolnoma različen od prejšnjih: dvanajst napol akustičnih popevk, ob prijetni spremljavi 38-članskega orkestra. Že tri mesece kasneje pa je končno prišla na vrsto glavna glasbena atrakcija, nova plošča Van Weezer. Pazljivi bralec bo že iz naslova in s platnice razumel, da gre tu za poklon ameriškim rok legendam Van Halen. Tako je! Weezer so se tokrat povsem posvetili glam rok in metal sceni iz osemdesetih. Komadi so sicer krajši, saj traja približno vsak po tri minute, ob tem pa ostaja seveda prisoten tudi za bend značilni power pop. Singloma Hero in The End of the Game ste verjetno že prisluhnili na marsikateri radijski postaji, preostali komadi pa sledijo podobnemu glasbenemu kalupu. I Need Some of That je (pre)pop skladba, zato pa ima 1 More Hit veliko bolj jasne heavy metal odtenke. Ravno tako tudi pesem Blue Dream, pri kateri so si fantje »izposodili« začetni kitarski rif Ozzyjeve Crazy Train. Hitri komadi torej, kitare v ospredju, končno pozitivno presenečenje, v Weezer stilu.

Van Weezer

Weezer

Power pop, rok/metal ‘80

Crush Music/Atlantic Records, 2021