Prešernov dan v poeziji, glasbi, filmu

Večina ljubiteljev kulture v teh dolgih mesecih, ko se spopadamo s pandemijo, pogreša dogodke v živo, tisti stik, ki se ustvari med nastopajočimi na odru – pa naj bodo igralci, pevci, glasbeniki ali performerji – in gledalci, a tudi med gledalci in gledalci, ki z ramo ob rabi v isti dvorani sledijo dogajanju – enkrat bolj zainteresirano in pozorno, drugič zdolgočaseno ... Danes vemo, da tiste izkušnje ne more nadomestiti noben še tako dobro zrežiran dogodek na računalniškem in televizijskem ekranu.

Selitvi kulturnih dogodkov v virtualni svet ni še videti konca, zato tudi slovenski kulturni praznik, letošnji Prešernov dan, sledi temu trendu. Pozitivna plat zgodbe pa je, da bodo letošnji kulturni dogodki dostopni veliko širšemu krogu ljudi.

Osrednja proslava Slovencev v Italiji bo pod naslovom Odtisi svetlobe na sporedu jutri, 8. februarja, ob 19. uri na YouTube kanalu goriškega Kinoateljeja, pred tem pa bo mogoče že danes uživati ob slovenski besedi in kulturi. Primorska gledališča – Gledališče Koper, SNG Nova Gorica in Slovensko stalno gledališče iz Trsta – so na primer v sodelovanju z ekipo Evropske prestolnice kulture GO! 2025 pripravila film O, blagor tebi, veter. Pesniški poklon ob Prešernovem dnevu si bodo televizijski gledalci lahko ogledali danes ob 17. uri (ponovitev bo jutri ob 22.45) na TV Koper, 20. februarja ob 20.55 pa bo posnetek predvajal tudi Slovenski program Deželnega sedeža RAI za FJK.

Pesniški maraton, ki nastaja na pobudo Gledališča Koper, bo z nagovorom uvedel dramski igralec Boris Cavazza. Gledališča so ga pripravila v sodelovanju z 21 vabljenimi ustvarjalci, ki so izbrali 42 pesmi slovenskih avtorjev, od katerih jih bo 23 interpretiralo prav toliko igralcev iz omenjenih treh gledališč.

Up bodi! – osrednja proslava danes po RTV SLO

Tudi osrednjo proslavo, ki običajno poteka na predvečer slovenskega kulturnega praznika v Cankarjevem domu v Ljubljani, so posneli vnaprej, predvajali pa jo bodo danes ob 20. uri na 1. programu Televizije Slovenija. Naslov Up budi! je vzet iz Prešernove Zdravljice. Kot je za STA sporočil predsednik Prešernovega sklada Jožef Muhovič, ima nocojšnja slovesnost vse standardne elemente, ki so se izoblikovali v tradiciji Prešernovih proslav (ta letos beleži 60. obletnico podeljevanja nagrad): državno himno, govor predsednika Prešernovega sklada, Zdravljico, predstavitve nagrajencev in podelitev nagrad. Osrednji nagradi kot znano prejmeta pisatelj in pesnik Feri Lainšček in arhitekt Marko Mušič.

Jutri ob 11. uri bo nagrajence sprejel predsednik republike Borut Pahor: dogajanje v predsedniški palači bodo v živo prenašali po spletnih straneh predsednik.si in vzivo.sta.si.