Prijeten plošček londonskega tria White Lies

Glasba iz osemdesetih je še danes aktualna. Pop in rok sceni, ki nostalgično gledata na glasbene ritme izpred štiridesetih let, sta še najbolj popularni na angleškem otoku – tu mislim na bende, kot so Franz Ferdinand, Bloc Party in Editors. Med njimi je tudi bend White Lies, njegova glasba pa se z določega zornega kota približuje tudi ameriškemu valu new wave glasbe (The Killers, Interpol), a tudi ritmom Kanadčana The Weeknd. Skupina White Lies se po triletnem premoru vrača z novim albumom As I Try Not To Fall Apart; plošča je izšla prejšnji teden za belgijsko neodvisno založbo PIAS Recordings.

As I Try Not To Fall Apart je že šesta plošča mladega angleškega tria iz Londona. Prvi album To Lose My Life ... je bend izdal leta 2009 in z njim takoj zaslovel. Pevec, kitarist in pianist Harry McVaigh, basist in avtor besedil Charles Cave ter bobnar Jack Lawrence - Brown so po izidu prve plošče veliko koncertirali in to ne le na angleških tleh. Nastopili so tudi kot predskupina na mednarodnih glasbenih turnejah zasedb Coldplay, Kings of Leon, Muse in Glasvegas. S pomočjo bolj znanih bendov so se tako predstavili širši javnosti. Po dveh letih je bend izdal nov plošček Ritual, leta 2013 pa še Big TV. Istega leta so fantje nastopili na glavnem odru znamenitega Reading festivala in dokazali, kam spadajo. Plošči Friends je leta 2019 sledila še dobra Five, nato pa jo je bendu zagodla pandemija. Mc Vaigh in tovariši so morali prestaviti svetovno turnejo in se s težavo lotili snemanja novih komadov. Tako je po nekoliko različnem postopku nastal album As I Try Not To Fall Apart; zbirka desetih pesmi traja skoraj petdeset minut. Singlu I Don’t Want To Go To Mars smo prisluhnili že decembra lani na marsikateri radijski postaji; gre za bolj rokerski komad s posrečenim refrenom, v katerem se fantje norčujejo iz Jeffa Bezosa in Elona Muska, ki bi rada živela na rdečem planetu. V številnih pesmih razberemo glasbeni vpliv bendov Simple Minds, U2 in The Cure, pesem Step Outside, ki je nekoliko bolj poskočna in v kateri so v ospredju klaviature, pa spominja na škotsko skupino Franz Ferdinand. Prijeten plošček.

As I Try Not To Fall Apart

White Lies

New wave, synth pop-rok

PIAS Recordings, 2022