Priložnost za (ponovno) srečanje z Glorio

V dneh, ko so italijanske filmske dvorane zaprte in nam je dostop do slovenskih kinodvoran prepovedan, velja pobrskati po spletnem portalu RaiPlay, kjer italijanska televizijska hiša Rai ponuja ponovitve številnih oddaj, a tudi celo serijo nadaljevank in filmov. Filme si seveda lahko ogledamo zastonj, ob katerikoli uri in v teh dneh je portal dostopen vsem, kar pomeni, da se ni treba pri tem predhodno registrirati. Dovolj je, da napišemo RaiPlay in pred nami se razgrne bogata filmska ponudba ...

Kakovost projekcije, tako na računalniku kot na televizijskem ekranu, seveda ni primerljiva tisti, ki nam jo ponuja kino, je pa udobnejša, saj lahko film gledamo na domačem kavču, ga po potrebi prekinemo in se gledanja ponovno lotimo kasneje.

Med razpoložljivimi filmi je ta teden tudi Gloria čilskega režiserja Sebastiana Leila, s katerim je igralka Paulina Garcia na berlinskem festivalu pred sedmimi leti prejela srebrnega medveda za najboljšo žensko vlogo. Ob življenju ženske srednjih let film pripoveduje tudi nadvse zanimivo zgodbo čilske družbe.

Gloria ima 58 let in živi v Santiagu. Temnolasa, srednje postave, je ločena mati dveh že velikih otrok. Kljub letom in osamljenosti, pa se absolutno ne namerava prepustiti malodušju in se odpovedati družabnemu in ljubezenskemu življenju.

Večer za večerom se Gloria našminka, lepo obleče in se sama ali s prijatelji odpravi po lokalih. Pleše in spoznava nove ljudi. Od časa do časa se z marsikom tudi zaplete v ljubezensko razmerje brez nobenega tabuja, kjer sta spolnost in užitek pomembna aduta.

Vse poteka zelo lahkotno, sproščeno in nasmejano: edini smisel Glorijinega početja sta zabava in kratkočasje. Vse do dne, ko junakinja Leliove male zgodbe sreča Rodolfa. Tudi on je ločen, tudi on oče dveh hčera in tudi on, vsaj na videz, pripravljen na novo življenje v družbi prijetne sopotnice.

Gloria

Čile, Španija 2013

Režija: Sebastián Lelio

Igrajo: Paulina Garcia, Sergio Hernández, Diego Fontecilla