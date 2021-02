Primorski dnevnik na Drugi strani

V ljubljanski Galeriji Jakopič so v letošnje razstavno leto vstopili s projektom Na drugi strani, ki je rezultat interdisciplinarnega pogleda na slovensko reportažno fotografijo skozi perspektive komunikologije, umetnostne zgodovine in fotografske teorije. Projekt k fotoreportaži pristopa s tematskega vidika prek glavnih tematskih sklopov: Identiteta, Moč in Vsakdanje. Projekt, ki je plod dveh let raziskovalnega dela, ponuja pregled različnih vrst reportažne fotografije in načinov njihove umestitve v tiskane in kasneje elektronske medije, zavestno pa se zamejuje na podrobnejšo obravnavo izrazno najbolj dovršene vrste reportažne fotografije - fotoreportaže. Projekt je nastal v produkciji Muzeja in galerij mesta Ljubljane v sodelovanju s Centrom za raziskovanje družbenega komuniciranja Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani in Membrano.