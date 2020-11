Prosto po Proustu ... z Dušanom Jelinčičem

Česa vas je najbolj strah? Kaj nikoli ne manjka v vašem hladilniku? Kateri je vaš najljubši predmet? To so le nekatera izmed vprašanj, ki se pojavljajo v naši rubriki Prosto po Proustu, ki jo boste odslej lahko vsak teden brali v Primorskem dnevniku. Zanjo smo dobili navdih pri francoskem pisatelju Marcelu Proustu (1871–1922). Avtor monumentalnega romana Iskanje izgubljenega časa (v izvirniku À la recherche du temps perdu) je namreč kot najstnik izpolnil vprašalnik v spominski knjigi prijateljice Antoinette Faure; podobni vprašalniki so bili v takratni družbi zelo priljubljeni, njihov namen pa je bil predstaviti manj znane plati, želje in okuse vprašanca.

Tisti vprašalnik prilagodili današnjemu času, dopolnili z dodatnimi vprašanji in rubriko poimenovali v Prosto po Proustu. Ta teden je na naša vprašanja odgovarjal tržaški pisatelj, alpinist in novinar Dušan Jelinčič (1953).

Katera je vaša največja odlika?

Tega ne bi smel povedati sam, zato citiram iz nekega intervjuja, ki so mi ga pred časom naredili za Delovo Sobotno prilogo: lep značaj – zapisali so sicer »neproblematičen« – in močna volja.

Katero odliko najbolj cenite pri moškem?

Zdravo pamet.

Katero odliko najbolj cenite pri ženski?

Srčno inteligenco.

Katera je vaša največja šibkost?

Pravijo, da sem predober.

Kaj najraje počenjate?

Berem knjige, predvsem romane.