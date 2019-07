Prvi človek na Luni

Nagrajen z oskarjem za posebne učinke, je film Damiena Chazella spet nadvse aktualen ob praznovanju petdesete obletnice izkrcanja na Luni in obeležuje jo tudi tržaška dvorana Ariston, kjer bo film na sporedu jutri, v soboto in nedeljo.

Biografska drama, povzeta po knjižni biografiji Josha Singerja, pripoveduje o Neilu Armstrongu in opisuje življenje najznamenitejšega astronavta in hkrati legendarno vesoljsko misijo, s katero je sloviti Neil postal skorajšnji heroj: zagotovo prvi človek, ki je 20. julija 1969 stopil na Luno. Vlogo protagonista je Chazell zaupal staremu prijatelju Ryanu Goslingu.

Zgodba preiskuje vse zmage in težke preizkušnje, ki jih je doživljal Armstrong. z njim pa cela skupina sodelavcev in prijateljev, njihove družine in nenazadnje tudi ameriški narod. Film obenem pripoveduje o stroških ene največjih in najnevarnejših misij v zgodovini.

Celovečerec je tako pripoved o junaku, a tudi zgodba o ambicijah in prepričanjih enega dela Združenih držav Amerike, ki si je postavil za ključni cilj izkrcanje na Luni. Armstrong je bil sprva pilot v korejski vojni, nato testni pilot v zračnih silah, šele nato je delal za Naso. V tistih časih so testni piloti množično umirali, a Neil je ostal zvest svojemu cilju in dosegel to, kar si je najbolj želel, tudi zato, da bi se tako čim bolj približal prezgodaj umrli hčerkici.

Ob gledanju filma, ki nazorno opisuje korak za korakom, vse, kar se je zgodilo v ključnih letih in mesecih pred osvojitvijo Lune, je res presenetljivo, da so pred petdesetimi leti s tako pomanjkljivo tehnologijo in tako skromno vesoljsko opremo uspeli doseči tako izreden in do danes neponovljiv rezultat.

First man (Prvi človek)

ZDA 2018

Režija: Damien Chazelle

Igrajo: Ryan Gosling, Claire Foy in Jason Clarke