Prvi skupni CD posvetila Beethovnu

Ko bi na hrbtni strani novega cedeja založbe Baros Records prebrali samo vsebine, bi izvedbe nedvomno pripisali pianistu. Program se namreč začne s sonato v a molu KV 310, prvo Mozartovo sonato v molovi tonaliteti, ki je nastala v posebno dramatičnem trenutku skladateljevega življenja.

Nadaljuje se z izborom bagatel iz ciklov op.119 in op.126 Ludwiga van Beethovna, v katerih se soočamo z značilnimi miniaturami, ki v strnjeni obliki prikazujejo elemente skladateljevega prepoznavnega sloga. Program se zaključi s klavirskimi klasiki iz opusa Claudea Debussyja, celotno zbirko Children's Corner (Otroški kotiček) in izborom preludijev. Vendar je to zgoščenka za dve kitari, prvi diskografski projekt dua, ki na koncertnem področju obstaja že nekaj let in ga sestavljata Marko Feri in Janoš Jurinčič. Naslov je preprosto Duo in bo v digitalni obliki izšel jutri, natančno (in nenaključno) na dan, ki velja za Beethovnov rojstni dan – 250. po vrsti (po nekaterih virih se je veliki skladatelj sicer rodil pred 16. decembrom, zagotovo pa je bil 17. decembra 1770 krščen).

Tržaška kitarista sta koncertni program (70 minut glasbe) posnela avgusta letos, da bi cede lahko izšel decembra pri slovenski založbi Baros Records (www.barosrecords.com), kot poklon romantičnemu mojstru, ki je v glasbenem smislu zaznamoval letošnje leto. Izid je omogočila Glasbena matica.