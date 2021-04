Puščavski ritmi ... na Švedskem

Kaj imata skupnega vroča kalifornijska puščava in mrzla švedska tundra? Gotovo ne podnebja, pač pa stoner glasbo! Stoner rok je namreč nastal v kalifornijskih puščavah na prehodu iz osemdesetih v devetdeseta leta prejšnjega stoletja. V drugi polovici devetdesetih pa, ko so v ZDA žalovali zaradi razpusta tamkajšnjih pionirjev tega žanra – benda Kyuss, je na Švedskem skupina prijateljev začela igrati psihedelične puščavske ritme. Nastalo je nekaj bendov, ki pa so jih sestavljali bolj ali manj eni in isti člani. Med temi so v tistih letih priplavali na površje Dozer, Lowrider in Greenleaf. Slednji nam danes ponujajo novo ploščo Echoes From A Mass.

Skupina Greenleaf je stranski glasbeni projekt Tommija Holappe, kitarista švedske stoner rok skupine Dozer. Bend je že od samega začetka sledil glasbenemu stilu »starejšega brata«, benda Dozer, ob kitaristu Holappi pa so stali pevec Peder Bergstrand (član skupine Lowrider), bobnar Daniel Liden in Bangt Bäcke (ravno tako iz benda Dozer). V naslednjih letih so se člani zasedbe večkrat spremenili, le Holappa je ostal vedno na svojem mestu. Danes sestavljajo bend še pevec Arvid Hällagård, basist Hans Frölich in bobnar Sebastian Olsson. Holappa in tovariši so v dvajsetih letih izdali osem plošč, zadnja Echoes From A Mass pa je zagledala luč konec marca. Pevec Hällagård trdi, da je to najboljši in najbolj pristen album iz celotnega nabora švedskega benda. No, sam ne bi trdil, da je najboljši, je pa res dober in popoln. Očitno je, da se je v zadnjih letih filing med fanti izboljšal in ustalil. Tokrat so se odločili kar za tri single, ki so izšli pred izidom ploščka. Najprej Tides, nato še Love Undone in March On Higher Grounds; v zadnji dveh presenetljivo izstopa otožna ljubezenska tematika (kaže, da razmerja s partnerkami niso najbolj rožnata ...). Med boljše skladbe novega albuma sodi druga po vrsti, Good God I Better Run Away – klasičen Greenleaf komad. Prav posebna pesem je Bury Me My Son, v kateri prisluhnemo posrečenemu kitarskemu solu Holappe, spominja pa na Američane Baroness. A Hand Of Might je preprosta, a učinkovita hard rok koračnica, zelo dobra pa je tudi najdaljša On Wings Of Gold. V zadnji pesmi What Have We Become se izkaže tudi pevec Hällagård, ki v tem komadu poje nekje med Johnnyjem Cashem in Glennom Danzigom. Prava novost je tokrat tudi preprosta platnica, ki jo je pripravil prijatelj in član benda Lowrider Peder Bergstrand.

Echoes From A Mass

Greenleaf

Stoner rok

Napalm Records, 2021