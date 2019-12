RadioZastava tokrat z žuželkami

Konec sveta se bliža, preživele bodo le žuželke. Ljudje postajamo paraziti, upanja v boljši svet ni več, zato pa si privoščimo novo ploščo skupine RadioZastava, ki naj bo glasbena kulisa našega konca ... Iskreno upamo, da se člani benda motijo in da se konec sveta ne bliža, dejstvo pa je, da je RadioZastava izdal novo ploščo z naslovom Insetti.

RadioZastava prav gotovo sodi med boljše zasedbe v deželi. Pravzaprav ne gre za skupino, ampak za pravi glasbeni kolektiv, ki se je z začetnim balkan trendom predstavil publiki pred skoraj petnajstimi leti, a je danes čisto drugačna in glasbeno zrela entiteta. Zastavo so leta 2005 ustanovili v Gorici člani različnih narodnosti in seveda kultur, kar se je na vajah poznalo. Glasbena raznolikost je pripomogla k temu, da se je bend izkazal in to ne le na lokalni ravni. Prvenec The Funambolik Heptet je izšel leta 2008 z izrazitim balkanskim glasbenim predznakom – z njim je bend leta 2013 nastopil na 53. Saboru trubačev v srbski Guči in zasedel končno drugo mesto. Takoj za tem je izšla druga plošča Silentium, leto kasneje pa je kolektiv igral kot predskupina na evropski turneji Gorana Bregovića in Emira Kusturice. Z drugo ploščo se je skupina počasi oddaljila od tradicionalne balkanske glasbe in začela s kontaminacijo elektronske glasbe.

V zadnjih letih uvaja skupina razne sintetizatorje zvoka, »drum machine« in druge elektronske instrumente in celo theremin. Uporaba električnega basa je odločilno pripomogla k razvoju sounda. Nov album Insetti nadaljuje po izbrani glasbeni liniji in z eksperimentiranjem – deset komadov za približno petdeset minut glasbe. Ploščo, ki jo je izdala neodvisna založba Lademoto Records, so fantje delno posneli v koči na Matajurju, nekaj pesmi v kraju, kjer vadijo, preostale pa v studiu Magister Recording Area. Album je žurerski, veliko je funky in swing glasbe, nekatere pesmi pa bi lahko brez skrbi zavrteli na kaki rave zabavi (na primer komad O.C.P.C.P.C)! Platnico novega plošča Insetti je oblikoval ilustrator Cosimo Miorelli. Na predstavitvenem večeru v Pradamanu se je zbralo kar 400 ljudi, mi pa jim bomo lahko prisluhnili 18. januarja v tržaškem Hangar gledališču. Priložnosti ne gre zamuditi!

Insetti

RadioZastava

Electro-balkan swing&funk

Lademoto Records, 2019