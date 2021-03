Raoul Casadei, kralj plesne glasbe iz sončne Romanje

»Poskočni takti slovenske in italijanske narodno-zabavne glasbe me kot vsestranskega poslušalca spremljajo domala že od ranega otroštva. Zato ne čudi, da so bile moje najljubše igrače ravno male vinilne plošče na 45 obratov, med katerimi je bilo v največjem številu Avsenikovih in Casadeievih,« je urednik in voditelj oddaj na Radiu Trst Aleksi Jercog zapisal v daljšem tekstu, posvečenem spominu na Raoula Casadeija. »Danes te plošče skrbno hranim v svojem arhivu, saj so zadobile še večjo vrednost, kajti podpisala sta mi jih tako legendarni Slavko Avsenik, ki ga že skoraj šest let ni več med nami, kot Raoul Casadei, ki nas je po krajši bolezni v 84. letu starosti žal zapustil minulega 13. marca. Ker sem ju poznal osebno in se večkrat družil tudi z njunima družinama, mi nedavna smrt »kralja liscio glasbe« pomeni veliko izgubo. Vzporednica med zgodbama glasbenih dinastij Avsenik in Casadei je vse prej kot naključna, saj imata marsikaj skupnega, obe imeni pa sta postali pravi pojem na področju narodno-zabavne, odnosno liscio glasbe.

Nikoli ne bom mogel pozabiti prvega osebnega stika z Raoulom Casadeiem, ki sem ga prvič obiskal ob njegovem 70. življenjskem jubileju. Njegova hči Carolina mi je natančno napisala, kako naj pridem do njegovega doma, ki stoji čisto na meji med obmorskima mestecama v sončni Romanji (»Romagna solatìa«, kot jo je leta 1891 imenoval tamkajšnji pesnik Giovanni Pascoli) Cesenatico in Gatteo a Mare, kjer se je rodil 15. avgusta 1937. Kot napovedano, so bila vhodna vrata odprta na stežaj, tako da sem s svojim avtom zapeljal kar na dvorišče. Sploh nisem mogel dojeti, da stojim pred domom tako slavnega glasbenika, ki sem ga dotlej poslušal na ploščah in opazoval po televiziji.«