»Raztrgani« Julij Cezar

Nekdaj Forum Iulii, danes Čedad. Moč umetnosti: v »svoje« mesto je ponovno prišel Julij Cezar, v gledališki predelavi. Organizatorji Mittelfesta prav gotovo niso zato povabili ene najbolj znanih in najbolj radikalnih italijanskih gledaliških skupin, Societas Raffaello Sanzio, ki je doslej pripravila dve predelavi Shakespearove tragedije. Prvo leta 1997, druga, s katero nastopa zadnja leta, je pravzaprav nadgradnja, pravilneje razgradnja prve. In seveda tudi znanega Shakespearovega dela. Z novo verzijo, naslovljeno Giulio Cesare. Pezzi staccati (Julij Cezar. Odtrgani deli), so nastopili na letošnjem čedajskem festivalu, in sicer zaradi velikega zanimanja kar trikrat (prvič v soboto, nato v nedeljo popoldne in zvečer). Na izbranem prizorišču, v mali, nekdanji cerkvi S. Maria dei Battuti, se namreč lahko zbere od 50 do 60 gledalcev, ki tokrat niso imeli na voljo sedežev, posedli so se lahko le po tleh. K ostremu gledališkemu izražanju sodi neudobnost občinstva.

Nekonvencionalno uprizoritev, po katerih je poznana Societas, si je zamislil in jo režiral Romeo Castellucci, eden od ustanoviteljev skupine.