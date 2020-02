Refractions: stoner plošča, kot se šika!

Lowrider je do danes bilo neke vrste mitološko bitje evropske stoner rok scene. Skupina, ki je leta 2000 izdala svoj prvenec Ode To Io in nato izginila, se po natanko dvajsetih letih vrača z novim izdelkom Refractions.

V drugi polovici devetdesetih so se na evropski sceni pojavile prve stoner rok zasedbe. Med temi gre omeniti Angleže Orange Goblin in Electric Wizard, nemški bend Colour Haze, na Švedskem pa se je pojavila skupina Lowrider. Bend so leta 1997 ustanovili basist in pevec Peder Bergstrand, kitarist in pevec Ole Hellquist, drugi kitarist Niclas Stalfors ter bobnar Andreas Eriksson. Člani zasedbe so bili očitno pod vplivom kalifornijskih stoner in desert rok bendov, nekateri so jih takrat celo zafrkljivo označili za evropsko različico skupine Kyuss. Opazila jih je tudi ameriška založba MeteorCity Records in jim ponudila krajšo split ploščo z bendom Nebula. Tako je leta 1999 izšel album Nebula/Lowrider, leto kasneje pa prvenec Ode To Io. Gre za klasičen, „old school“ stoner album, ki poslušalca takoj popelje v kalifornijsko puščavo, med pesek in kaktuse. Plošček je postal še bolj dragocen, ko so člani benda leta 2003 šli narazen. Skupina je nato deset let počivala, leta 2013 pa se v Berlinu spet prikazala na odru. Od takrat je občasno nastopila na kakem izmed evropskih stoner festivalov, med tem pa začela s snemanjem novih komadov. In res, po dvajsetih letih je ravno danes zagledala luč nova plošča Refractions. Že takoj po prvih notah je jasno, da so člani švedskega benda ostali zvesti svojim stoner koreninam. Red River je pravi glasbeni monolit, naslednja Ode To Ganymede pa ravno tako. Sernanders Krog je osemminutna, psihedelična stoner koračnica, Ol’ Mule Pepe pa izrazito doom stoner komad s fuzz kitarami. Sun Devil / M87 je ogromen nosorog, ki se vam nevarno približuje, če pa ste zadosti spretni in se mu izognite, si lahko na koncu privoščite še enajstminutni, stoner biser Pipe Rider. Refractions je prava stoner plošča, kot se šika!

Refractions

Lowrider

Stoner rok

Blues Funeral Recordings, 2020