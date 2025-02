Richard Gere dobitnik španske filmske nagrade goya

Ameriški filmski igralec Richard Gere, ki se je pred nedavnim preselil v Španijo, bo prejel nagrado goya, ki je najvišje špansko filmsko priznanje, je v četrtek sporočila Španska filmska akademija. Mednarodno nagrado goya mu bodo izročili na prireditvi, ki bo 8. februarja v Granadi.

Akademija je petinsedemdesetletnemu igralcu, ki je svetovno slavo dosegel s filmi, kot sta Čedno dekle in Ameriški žigolo, nagrado namenila za »izjemen prispevek k filmski umetnosti, saj je zaigral v nekaterih najbolj kultnih filmih v zgodovini kinematografije«.

Izpostavili so tudi njegovo »osebno in poklicno družbeno angažiranost« na različnih področjih, tudi na področju beguncev in brezdomcev, ter njegove aktivnosti za avtonomijo Tibeta in ohranjanje tibetanske kulture. Gere, ki je že dolgoletni zagovornik Tibeta, se je tudi večkrat srečal z dalajlamo, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Gere in njegova španska žena, 41-letna Alejandra Silva, sta se lani z dvema sinovoma preselila v Madrid. »Srečna sva kot še nikoli,« je igralec povedal v intervjuju, objavljenem v španski izdaji revije Elle.

Filmski igralec, rojen v Pensilvaniji, je sicer zaigral v več kot 50 filmih. Igralsko pot je začel z nastopom v londonski gledališki izvedbi Briljantine leta 1973, že v sredini 70. let pa je začel nastopati v hollywoodskih filmih.

Leta 2002 je nastopil v treh uspešnih filmih - Mothmanovi prerokbi, Nezvesti in filmski priredbi Chicaga. Za igro v Chicagu je prejel zlati globus v kategoriji najboljšega igralca v komediji ali muzikalu.