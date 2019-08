Spet film, ki je bil sicer premierno predstavljen maja, ga pa poletni spored tržaške kinodvorane Ariston ponuja ponovno v ogled.

Glasbeni biografski film pripoveduje o Eltonu Johnu, enem najznamenitejših glasbenikov. Pripoved se prične konec devetdesetih let: ko v filmski dvorani ugasnejo luči, rdeči hudič prehodi dolg hodnik, že vidno naveličani in utrujeni plavolasi sir Elton si sname velike in moteče rogove ter se prepusti terapiji v skupini za samopomoč. Tako, in medias res, se prične film, ki je hkrati biografska zgodba in rock opera, s katero je Dexter Flecher razkril svetovni publiki najbolj temačne trenutke v življenju angleške pop in rock zvezde.

Angleškega zvezdnika spoznamo v obdobju njegovega otroštva, se pravi od začetkov, ko je kot nadarjen deček zabaval predvsem prijazno babico, do avdicij na londonski Kraljevi glasbeni akademiji, ki se jih Elton John udeleži ravno v spremstvu prijazne none, pravzaprav edine, ki verjame v njegov talent.

Vmes v filmu nastopa cela vrsta bolj ali manj pozitivnih osebnosti, ki so zaznamovale Eltonovo življenje, od staršev - odsotnega očeta in raztresene mame -, pa do pesnika in tekstopisca Bernieja Taupina, enega najzvestejših pevčevih prijateljev in sodelavcev. Predvsem pa v filmu nastopajo Eltonove uspešnice.

Film, ki je seveda zanimiv portret še živečega umetnika, je tudi iskrena izpoved številnih njegovih težav in hudih trenutkov, ki jih je Elton John naposled le prebolel.

Rocketman

ZDA, Velika Britanija 2018

Režija: Dexter Fletcher

Igrajo: Taron Egerton, Jamie Bell in Richard Madden