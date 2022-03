Rokerska plošča velške skupine Stereophonics

Velška pop rok zasedba Stereophonics praznuje letos okroglo tridesetletnico delovanja. Prvotno je zato načrtovala zbirko uspešnic. Pevec Kelly Jones je začel brskati po starih posnetkih, ko je po naključju dobil nekatere še neizdane komade. Pesmi so mu po tolikih letih bile všeč, ob tem pa je začel še s pisanjem novih, tako da je na koncu zagledal luč kar nov album z naslovom Oochya!.

Zasedba Stereophonics je nastala daljnega leta 1992. Bend so takrat ustanovili pevec, kitarist in pianist Kelly Jones, basist in pianist Richard Jones ter bobnar Stuart Cable. Fantje so na začetku igrali priredbe starejših uspešnic, kmalu nato pa začeli z avtorskimi komadi. V njihovi glasbi je takrat bil očiten vpliv brit popa (beri Oasis) in rokenrola iz sedemdesetih. Podoben sound imajo fantje tudi danes, gotovo pa so v zadnjih letih postali bolj pop rok zasedba. Skupina Stereophonics je zaslovela v prvih letih novega tisočletja, in sicer v sklopu novega glasbenega vala indie roka. Z bendi, kot so The Libertines, Franz Ferdinand in Arctic Monkeys, so sodili med pomembnejše glasbenike angleškega otoka. Leta 2005 je zasedba doživela pravi boom na svetovni ravni s ploščkom Language. Sex. Violence. Other? in predvsem s singlom Dakota, ki je kar nekaj tednov kraljeval na glasbeni lestvici angleških hitov. Stuarta Cabla je zamenjal bobnar Javier Wayler, skupina pa se je nato odpravila na dolgo svetovno glasbeno turnejo.

Stereophonicse sestavljata danes že omenjena Kelly in Richard Jones, pa še drugi kitarist Adam Zindani in bobnar Jamie Morrison.

Bend je do danes izdal dvanajst plošč, zadnjo Oochya! prejšnji teden za založbo Ignition Records. Gre za glasbeno raznolik plošček, ki pa je nekoliko bolj rokerski od prejšnjega Kind. Tako je že prvi single Hanging On Your Hinges dober garage rok komad, nujno potreben na plesnem žuru. Running Round My Brain je skladba, ki spominja na skupini AC/DC in Eagles, When You See It pa na alternativni rok ameriškega benda Pearl Jam. Drugi single Do You Feel My Love? je že prava radijska uspešnica, prijetna pa je tudi bolj lahkotna, na pol akustična Right Place Right Time. Nadpovprečna je tudi klavirska balada Every Dog Has It’s Day.

Oochya!

Stereophonics

Indie pop – rok

Ignition Records, 2022