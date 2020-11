Sanje malega Gramellinija

Enega filmov, ki jih zlasti tačas, ko so kinodvorane zaprte, ne gre zamuditi, si je mogoče brezplačno ogledati na spletnem portalu RaiPlay.

Film Fai bei sogni je posnet tudi v Sarajevu, kjer se protagonist zgodbe nahaja v času enega ključnih trenutkov vojne v bivši Jugoslaviji, kar sovpada tudi z enim ključnih momentov filma. Delo Marca Bellocchia je spet filmska zgodba, ki si jo je znani italijanski režiser izposodil v literaturi. Točneje v eni največjih italijanskih knjižnih uspešnic zadnjih let, istoimenskem avtobiografskem romanu Massima Gramellinija.

Zgodba je postavljena v Turin. Tam odrašča sinček edinček družine srednjega sloja, čigar oče dela v banki, mama pa preživlja večji del svojega časa prav z vzgajanjem malega Massima. Z njo ima seveda deček čudovit odnos, po katerem nepričakovano udari zla usoda: Massimovo mamo doleti srčna kap. Tako vsaj povedo devetletnemu dečku zadnji dan leta 1969, ko se zjutraj prebudi in opazi na hodniku očeta, ki se komajda drži na nogah in govori z dvema policistoma.

Uradni verziji mamine smrti Massimo verjame skozi vse otroštvo, najstniška leta, mladost in dlje, vse do trenutka, ko se vrne z vojnega prizorišča v bivši Jugoslaviji, kamor ga je kot dopisnika poslalo njegovo uredništvo in kjer ga je vojno zlo tako prizadelo, da se ob povratku zamisli tudi v smrt mlade mame. In kmalu zatem izve za bistveno drugačno resnico.

Bellocchiovo delo je tudi portret dveh ključnih trenutkov sodobne italijanske zgodovine: konca šestdesetih let z ekonomskim in kulturnim preporodom in devetdesetih let, tik pred pojavom tako imenovanih Čistih rok.

Kot večji del Bellocchiovih filmov tudi Fai bei sogni pripoveduje o nenadomestljivi odsotnosti, o nasmehu, ki ga ni več, in o materinem objemu, ki ga bo protagonist Massimo še dolgo v življenju zaman iskal.

Fai bei sogni

Italija, Francija 2016

Režija: Marco Bellocchio

Igrajo: Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo, Guido Caprino, Barbara Ronchi, Piera Degli Esposti, Roberto Herlitzka