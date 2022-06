Sanremo, ko ljubita in pozabljata

Ob prisotnosti avtorja, sarajevskega režiserja Miroslava Mandića, bodo nocoj ob 20. uri v kinodvorani Nazionale v Trstu na Drevoredu 20. septembra predstavili celovečerec Sanremo, slovensko-italijansko koprodukcijo, ki so jo novembra 2020 premierno odvrteli na festivalu v Talinu, oktobra lani pa je bila prvič predstavljena slovenski publiki v Portorožu. Film Sanremo je bil tudi izbran za slovenskega kandidata za tujejezičnega oskarja.

Na začetku filma spoznamo priletnega Bruna, ki prosi dekle, da mu posodi kolo, ker da bo drugače zamudil vrnitev domov, kjer ga čakata žena in lačen pes. Kmalu zatem pa ponj pride rešilec, ker je sivolasi možakar pravkar zbežal iz doma za ostarele in spet pozabil, da pokojne žene in psa v resnici ni več.

Tenkočutna pripoved in hkrati najbolj zrelo delo danes 66-letnega režiserja, ki že več let živi in dela v Sloveniji, se dogaja v domu za ostarele. Junaka sta Bruno in Duša, ki se spoznata v letih življenjskega zatona, ko oba bolehata za alzheimerjem. Občasno se srečujeta na vrtu in v skupnih prostorih doma; skupaj preživljata čas, a sproti pozabljata, da se že poznata. Kljub temu sta vesela vsakega novega srečanja, ko ju vsakič znova prijateljsko čustvo preseneti in jima hkrati spet potrdi, da sta še živa.

Kot je povedal sam režiser, si je zgodbo zamislil, ko je pred nekaj leti obiskoval strica v domu za ostarele. Naslov Sanremo pa je izbral kot poklon svojim otroškim letom, ko so doma spremljali festival italijanske popevke. Mandićev oče je bil zaljubljen v Gigliolo Cinquetti in tudi zato je režiser opremil glasbeno kuliso z njeno pesmijo Non ho l’età.

Celovečerec, ki prihaja danes v italijanske kinodvorane, so skoraj v celoti posneli med Vidmom in Gorico, točneje v Krminu, v okolici Trbiža, na Belopeških jezerih, na slovenski strani meje pa v Mojstrani. Ob sodelovanju deželnega sklada in deželne filmske komisije FJK ter RTV Slovenija je h koprodukciji pristopil še videmski Incipit Film. Za fotografijo je poskrbel Peter Zeitlinger, češki direktor fotografije, ki že desetletja sodeluje z Wernerjem Herzogom in se je pred leti preselil v furlanski Premariacco.

Sanremo

Slovenija, Italija 2021

Režija: Miroslav Mandić

Igrajo: Sandi Pavlin, Silva Čušin, Boris Cavazza, Barbara Cerar, Lara Komar in Vladimir Jurc