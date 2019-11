Schwentnerjeva nagrada Marku Kravosu

Na odprtju 35. Slovenskega knjižnega sejma (SKS) so v ljubljanskem Cankarjevem domu Marku Kravosu podelili Schwentnerjevo nagrado za posebne dosežke v knjigotrštvu in založništvu. Tržaškemu pesniku jo je predal slovenski predsednik vlade Marjan Šarec, ki je bil na odprtju slavnostni govornik.

V utemeljitvi nagrade so zapisali, da je Kravos s svojim založniškim, pisateljskim in kulturnopolitičnim delom izjemno pripomogel k razvoju slovenske besede in knjige v zahodnem delu slovenskega jezikovnega prostora.V utemeljitvi je izpostavljeno tudi, da Kravos gradi pomemben most sodelovanja, še posebej med slovensko in italijansko kulturo, prav tako paje neizbrisen njegov doprinos k osrednji slovenski ustvarjalnosti in založništvu.

Trenutno je Kravos predsednik društva Bralna značka, v Trstu pa predseduje Skupini 85, krožku ustvarjalnih razumnikov, ki si želijo sodelovanja in prepoznavanja med Slovenci in Italijani. Kravosova dela so prevedena v 19 jezikov, njegove pesmi pa so objavljene v številnih antologijah in zbornikih poezije doma in po svetu, tudi v kitajščini, gruzijščini in esperantu.

Schwentnerjevo nagrado v sklopu SKS podeljuje Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije za prispevek k razvoju založništva in knjigotrštva, za dosežene uspehe v založništvu in knjigotrštvu ter kot priznanje za delo pri razvijanju bralne kulture v Sloveniji in med Slovenci zunaj meja.