Sciascia prijateljeval z Zlobcem in družino Daneu

Na današnji dan pred sto leti se je v Racalmutu pri Agrigentu na Siciliji rodil pisatelj Leonardo Sciascia. V svojih romanih je opisal Sicilijo, jetnico tradicije in mafije, v svojem političnem in družbenem udejstvovanju pa je opozarjal na večni konformizem italijanske družbe, vključno z levico, kateri je pripadal. Sciascia, ki velja za enega največjih italijanskih pisateljev prejšnjega stoletja, je umrl leta 1989, po njegovih romanih, ki so bili prevedeni v številne jezike (tudi v slovenščino), so bili posneti filmi in uprizorjene gledališke predstave.

Sciascia je v Palermu prijateljeval z družino starinarjev openskega porekla Daneu, posebno z gospo Ančko Daneu. V njeni trgovini so se zbirali kulturniki in intelektualci, med katerimi tudi književnik iz Racalmuta. Sciascia je prijateljeval tudi s Cirilom Zlobcem, ki je leta 1963 prevedel v slovenščino njegov roman Sovji dan (Il giorno della civetta). Zlobec ga je z družino obiskal na Siciliji, kjer je bil deležen zelo toplega sprejema. Tri romane Leonarda Sciascie v antologiji Nasilje je prevedel tudi Jaša Zlobec, sin pesnika, pisatelja in prevajalca iz Ponikev na Krasu. Ciril Zlobec je svoje prijateljstvo s Sciascio opisal v knjigi Vse daljave niso daleč (ZTT, 2011).