Scorpio – čisti adrenalin!

Skupina The Atomic Bitchwax spada med klasike stoner rok scene. Bend sem omenil v marsikateri recenziji, nikoli pa mu nisem posvetil tedenske rubrike. Končno je napočil čas tudi za to. The Atomic Bitchwax so letos poleti objavili nov studijski plošček z naslovom Scorpio.

Zametki za nastanek glasbenega projekta The Atomic Bitchwax segajo v začetek 90. let. Bend so leta 1992 ustanovili pevec in basist Chris Kosnik, kitarist Ed Mundell in bobnar Keith Ackerman. Zgodovina skupine iz New Jerseya se je razvijala vzporedno z drugim znanim bendom Monster Magnet. Takoj po ustanovitvi Bitchwaxev je na primer Mundell postal stalni član Magnetov. Posadki sta se večkrat spreminjali, člani obeh zasedb pa so pogosto sodelovali pri obeh projektih. Tudi zato je prvenec Bitchwaxev zagledal luč šele po sedmih letih. Istoimenski album je izšel leta 1999, potem ko so Mundell in ostali prišli pod okrilje založbe Tee Pee Records. Plošča je za sceno bila prava osvežitev – dober miks instrumentalnih in petih komadov, veliko kitarskih rifov iz 70., bluza ter trdega stoner roka. Podobna je bila tudi druga plošča II, ki je izšla že leto kasneje.

V naslednjih letih je bend izdal še šest plošč in dva kratka albuma, veliko pa je tudi koncertiral. Sčasoma si je priboril mesto v »eliti« stoner rok scene, pa čeprav je nekajkrat »pretiraval«. Leta 2011 so fantje posneli album The Local Fuzz, na katerem je bila le ena (!) pesem. »Želeli smo zaigrati 50 kitarskih rifov v 40 minutah,» so izjavili v nekem intervjuju ...

Po številnih zamenjavah sestavljajo danes skupino pevec in basist Chris Kosnik, ob njem pa še kitarist Garrett Sweeny ter bobnar Bob Pantella (oba člana benda Monster Magnet). Januarja letos je trio v Sound Spa glasbenem studiu posnel nov album Scorpio. Da bi počastili dvajsetletnico prvenca, je prva pesem novega albuma priredba komada Hope You Die, to je prva pesem bendove kariere in pravi »šus v glavo«! Naslednja Energy je ritmična, southern rock pesem z melodičnim refrenom, Ninja pa v Motörhead stilu obarvan, hiter, instrumentalen komad. Scorpio je tudi hitra pesem, ki spominja na Velvet Revolver. V skladbi Easy Action se ritem rahlo umiri, čeprav ostaja še vedno ponosno rokerski, Crash pa spet požene metronom do skrajnosti. You Got It je klasičen Bitchwax komad, zaključna Instant Death pa najbolj zapletena pesem albuma. Plošča Scorpio je čisti adrenalin!

Scorpio

The Atomic Bitchwax

Trd stoner rok

Tee Pee Records, 2020

Ocena: ★★★★, 1/2