Še do nedelje Oscura camera

V Palači Attems Petzenstein v Gorici (Trg Edmondo De Amicis 2) je do nedelje, 13. oktobra, na ogled razstava »Sergio Scabar. Oscura camera«. Dela v Ronkah rojenega fotografa, ki je preminil letos poleti, si je mogoče ogledati od 10. do 18. ure, ob četrtkih pa do 20. V četrtek je ob 18. uri predvideno javno vodenje, v nedeljo pa bosta na sporedu dve: ob 11. uri (za družine) in 17. uri.

Scabar je razvil edinstven ustvarjalni postopek, občutljiv na minimalne spremenljivke in je zato de facto onemogočal natis dveh enakih izvodov. Njegove fotografije so unikatne in brez kakršnekoli digitalne obdelave. Unikatni so tudi okvirji, ki jih je avtor izdelal sam, po meri in navdihu fotografije. Razstava ponuja večplastno branje, sama postavitev, ki sledi kronološkemu zaporedju, pa nakazuje na obstoj treh glavnih obdobij v ustvarjanju fotografa. Postavila sta jo kustosa Guido Cecere in Saša Quinzi, čigar zapis o Scabarjevem ustvarjalnem opusu objavljamo v jutrišnji, četrtkovi izdaji dnevnika.