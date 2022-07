Sezona brez ponovitev

Rane, ki jih je koronavirusna pandemija prizadela skoraj vsem področjem, se niso še zacelile: gledališča so bila med najbolj prizadetimi, najprej zaradi dolge zapore, nato zaradi raznovrstnih omejitev, ki so kar velik del občinstva odvrnile od obiska. Upad, ki ga je zabeležilo operno gledališče Verdi iz Trsta, se suka okrog 40 %, zato moramo zaenkrat kar pozabiti fotografije nabito polnega gledališča in razprodanih predstav. To je tudi razlog, da koncerti prihodnje simfonične sezone ne bodo imeli običajne ponovitve, in upanje, da se bo slika spremenila, je bolj pičlo.

Franz Schubert bo s 5. simfonijo tudi na programu prvega koncerta 3. septembra, ki ga bo vodil Hartmut Haenchen, in bo vseboval tudi 3. simfonijo Antona Brucknerja. 10. septembra bomo lahko prisluhnili mlademu italijanskemu violinistu, ki je lani zmagal na prestižnem tekmovanju Paganini: Giuseppe Gibboni bo Paganinija tudi igral, pod vodstvom Enrica Calessa pa bo orkester izvedel še Beethovnovo uverturo Egmont in Brahmsovo 4. simfonijo. Po krajšem premoru bo 10. oktobra ponovno na vrsti Bruckner, tokrat s 4. simfonijo, program pa bo odprl Alexander von Zemlinsky s Psalmom 83. Zbor pripravlja Paolo Longo, dirigiral pa bo Nikolas Nägele, ki je te dni v gledališču zaposlen z Netopirjem. Protagonist koncerta 7. oktobra bo sijajni čelist Mario Brunello v dvojni vlogi solista in dirigenta: prvi del programa bo posvečen Bachu in njegovemu sinu Carlu Philippu Emanuelu z dvema baročnima koncertoma, drugi pa mojstru (ne samo) filmske glasbe Ninu Roti s suitama iz filmov Il Gattopardo in Prova d'orchestra. Spet daljši premor do 19. novembra, ko bo komaj devetnajstletni zelo nadarjeni čelist Ettore Pagano igral Šostakovičev koncert, program pa bo dopolnila Franckova Simfonija v d-molu, dirigiral bo Frederic Chaslin. Sezono bo 25. novembra sklenil koncert, ki ga bo vodila Gianna Fratta, solist pa bo pianist Alessandro Taverna, ki bo igral Rahmaninov Koncert št. 3, poslušali pa bomo tudi Suito iz baleta Petruška Igorja Stravinskega.