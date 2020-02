Skromna plošča skupine Tame Impala

Avstralski kontinent nam že dolgo ne ponuja vrhunskih glasbenikov. Zadnji so morda bili člani hard rock benda Wolfmother, ki pa so zaradi nestabilnega liderja Andrewja Stockdaleja že nekaj časa v zatonu ... Leta 2007 pa je iz dežele kengurujev posijala na mednarodno sceno nova mlada zasedba z neobičajnim imenom Tame Impala (iz angleščine Udomačena Impala, to je poseben afriški tip antilope). Fantje nam danes ponujajo novo, četrto ploščo The Slow Rush.

Tame Impala so sorazmerno mlada zasedba. Gre pravzaprav za »one-man band«, saj tako glasbo kot besedila piše Kevin Parker. Bend se je leta 2010 pojavil na svetovni glasbeni sceni s prvencem Innerspeaker, na katerem je izstopala psihedelija iz šestdesetih let prejšnjega stoletja (beri Pink Floyd, Byrds in tu pa tam Beatles). Mednarodna kritika je ploščo sprejela navdušeno, zasedba pa je kmalu začela z nastopi kot predskupina na koncertih bolj znanih bendov Black Keys in MGMT ter se tako tudi v živo predstavila širši publiki.

Parker in njegovi so se na svetovni sceni takoj uveljavili, ker so na moderen način spojili rok glasbo s psihedeličnimi in elektronskimi efekti. Na drugi plošči Lonerism (2012) se je sound že nekoliko spremenil. Komadi so bili bolj psych pop obarvani in manj rokerski kot na prvencu Innerspeaker. V naslednjih letih je skupina popolnoma spremenila stil, opustila rok in se raje osredotočila na pop in elektronsko glasbo. Poleg Parkerja sestavljajo danes bend še basist Cam Avery, kitarist Dominic Simper, bobnar Jay »Gumby« Watson in Julien Barbagallo.

Nova plošča The Slow Rush je izšla pred dvema tednoma, nastajala pa je kar nekaj let. Parker se je namreč v zadnjih letih raje ukvarjal z drugimi stranskimi projekti. Album ima dvanajst komadov in traja skoraj eno uro. Veliko je »lahkotne« disco glasbe, ki pa me ni prepričala. Plošča je kvečjemu primerna za kak aperitiv. Med redkimi boljšimi komadi izstopa zadnja One More Hour, v kateri še razberemo nekaj psihedelije, klavirja in kitar. Premalo!

The Slow Rush

Tame Impala

Disco pop

Modular Recordings, 2020