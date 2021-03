Slovenski dokumentarec o »idealnih mestih« v Furlanski nižini

Idealno mesto je utopičen model, znan že v stari Grčiji v času Platona, ki naj bi združeval slogovno dovršen urbanizem ter družbene in gospodarske razmere v harmonično celoto. Danes temu pravimo trajnostni model sodobnega mesta. Na prvem programu TV Slovenija bo drevi ob 20.50 premierno na ogled dokumentarni film Amirja Muratovića Idealna mesta, v katerem so predstavljane naselbine, ki so skozi zgodovino nastajale ob slovenski meji z Italijo in bi jih lahko označili za idealna mesta – Oglej, Gradišče ob Soči, Palmanova, Torviscosa in Nova Gorica. Mesta so nastala po enotnem načrtu, z geometrijsko premišljeno mrežo cest, sredi neskončnih polj. Prebivalcem so zagotavljala delo, stanovanje in razvedrilo. Želela so biti idilična mesta samozadostne in urejene družbe.

»Za arhitekte je bila zvezdna podoba Palmanove vselej model renesančnega idealnega mesta. Ko pa sem izvedel za Torviscoso, ki so jo pod fašizmom zgradili v manj kot letu dni, sem pomislil, da bi lahko na primeru sosedskih mest v Furlanski nižini pripovedovali zgodbe o urbanističnih idealih skozi čas,« je povedal Muratović. Skozi mestne naselbine z idejo idealnih mest v filmu vodi njegov strokovni sodelavec, arhitekt Fedja Košir.

Muratović je tudi scenarist in montažer filma, direktor fotografije in snemalec je Bernard Perme, avtorica ilustracij Irena Romih, avtor in izvajalec glasbe pa Leonardo Calligaris.