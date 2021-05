Smo zaradi alkohola lahko srečnejši?

Štirje prijatelji se lotijo nenavadnega poskusa, da bi ugotovili, ali lahko s pomočjo alkohola postanejo boljši učitelji in srečnejši ljudje.

Martin, Tommy, Nikolaj in Peter so namreč stari prijatelji in kolegi, ki pa izza katedra ne uspejo več najti tistih vzgibov, ki bi jim omogočali dobro opravljati poklic, ki so si ga svoj čas izbrali in vanj verjeli. Martin je v resnici najbolj nesrečni član skupine, saj ima poleg težav v službi kar precej problemov tudi doma z ženo in otroki.

Med praznovanjem Nikolajevega štiridesetega rojstnega dne se četverica prijateljev spomni na tezo norveškega psihiatra Finna Skarderuda, ki je trdil, da so ljudje rojeni s pol promila premalo alkohola v krvi. Če bi človek ne imel te napake, bi bilo njegovo socialno življenje veliko bolj uspešno. Zato se skupina prijateljev odloči, da izvede eksperiment: od zdaj naprej bodo vsak dan pili ravno toliko, da bodo vseskozi vzdrževali primerno raven alkohola v krvi. Zadeva sprva deluje, a kmalu na površje privrejo dolgo potlačene osebne težave.

Zgodba, ki je po izjemno uspešnem celovečercu Lov spet postavila ramo ob rami režiserja Thomasa Vinterberga in izrednega igralca Madsa Mikkelsena, se v resnici zaustavlja pri pivskih navadah Dancev, kot je poudaril sam režiser, obenem pa razmišlja o dejstvu, da je alkohol v zgodovini človeštva prispeval k številnim dosežkom. Istočasno nas Vintergerg opozarja, da v steklenico ujeta snov lahko življenje odpre, a obenem človeka tudi ubije ...

Film Druk (s slovenskim naslovom Nažgani) je aprila prejel oskarjevo nagrado za najboljši tujejezičnimi film. Predviden v osrednjem izboru lanskega festivala v Cannesu, ki je sicer potem odpadel, je premiero doživel v Torontu, kjer je prejel tudi eno osrednjih nagrad, in bil nato nagrajen še na festivalih v San Sebastianu in v Londonu.

Un altro giro (Druk)

Danska 2020

Režija: Thomas Vinterberg

Igrajo: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe in Magnus Millang