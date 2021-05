»Rokenrol nikoli ne umre,« je z odra zakričal Damiano David, pevec italijanske skupine Måneskin, tik po zmagi na letošnjem 65. izboru za pesem Evrovizije. Italijanski bend je v finalu s komadom Zitti e buoni (Tihi in pridni) prejel 524 glasov in premagal francosko predstavnico Barbaro Pravi in njen šanson Voila ter Švicarja Gjona Muharremaja z umetniškim imenom Gjon’s Tears. Italija je tako po več kot 30 letih spet stopila na najvišjo stopničko evropske POPevke, potem ko je leta 1990 v Zagrebu slavil Toto Cutugno.

Måneskin (iz danščine mesečina) so torej nova glasbena senzacija italijanskega polotoka, z zmago na Evroviziji pa so italijansko popevko popeljali tudi izven državnih meja. Zgodba mladega rimskega kvarteta se je začela v šolskih klopeh. Bend sta leta 2016 ustanovila basistka Victoria De Angelis in kitarist Thomas Raggi. Zasedbi sta se kmalu pridružila stari znanec, pevec Damiano David, in bobnar Ethan Torchio. Skupina je večkrat nastopala kar na pločnikih italijanske prestolnice, leto kasneje pa ji je uspel preboj na televizijski glasbeni šov X-Factor. Zmagali sicer niso, je pa to bila odlična odskočna deska za prodor do širše, mainstream publike. Glasbena pot dvajsetletnikov je od takrat polna uspehov. S pomočjo glasbene velikanke Sony so izdali prvenec Il ballo della vita, letos pa zmagali festival italijanske popevke Sanremo in posneli nov plošček Teatro d’ira – Vol. I.

Veliko se je v teh mesecih razpravljalo, ali so Måneskin rok ali pop. Rekel bi, da so eno in drugo. Pop je njihovo komuniciranje, televizijsko, saj od tam prihajajo. Pop oziroma glam je njihov imidž, manična pozornost do estetskih detajlov. Pop so tudi samo zato, ker je videti, kot da nimajo za sabo večjih otroških travm in tistega tipičnega rokerskega »slabega počutja«. Kje pa je rok? V njihovem soundu, ki je dobra mešanica hard rok kitar, funkyja, skoraj hip-hopa, dobrega vokala in nekaj rokerskih klišejev. Malo Led Zeppelin, malo Franz Ferdinand, malo The Hives.

Na novem ploščku je nekaj dobrih pesmi: Lividi sui gomiti, In nome del padre, I Wanna Be Your Slave in tudi umirjena Coraline.

Måneskin so (že) dobili zmagoviti komercialni recept, mainstream scena jih ne straši, nasprotno, verjetno jih zelo privlačuje in ravno to jim pogosto očitajo ... Zdi se mi pa, da je pohval na njihov račun veliko več in to tudi iz ust starejših italijanskih in mednarodnih rokerjev. Vam zadnja beseda, zavrtite si album Teatro d’ira - Vol. I in sami presodite, kdo so v resnici Måneskin.

Teatro d’ira – Vol. I

Måneskin

Glam rok, funky, pop

RCA Records, 2021