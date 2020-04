Šop knjižnih nasvetov

V Kataloniji imajo lepo navado: na današnji dan, ki je tudi svetovni dan knjige, med Katalonci pa zlasti dan, ko častijo svojega zavetnika, sv. Jurija, si izmenjujejo knjige in vrtnice. Tradicionalno so moški ženskam podarili cvet, ženske pa moškim knjigo, danes izmenjava poteka tudi v nasprotni smeri in ne samo med partnerji, temveč tudi med sorodniki in prijatelji.

Ulice in trge Barcelone letošnjega 23. aprila ne bodo kot običajno preplavile stojnice s knjigami in cvetjem, pandemija novega koronavirusa je tudi ta priljubljeni praznik zamejila za domače stene in preselila na splet; Katalonci upajo, da bodo razmere omogočile njegovo izpeljavo 23. julija.

Knjig in cvetja si tudi pri nas v tem koronačasu ni mogoče izmenjati osebno, lahko pa jih komu podarimo s pomočjo dostave na dom ali v elektronski obliki. Mi smo se odločili, da vam ob današnjem svetovnem dnevu knjige podarimo šop dvanajstih knjižnih nasvetov. Zanje smo zaprosili nekatere mlajše sodelavce časopisa – morda pa vas katera od predlaganih knjig zamika, da jo poiščete na zaprašenih domačih policah, v spletni knjižnici ali ponovno odprtih knjigarnah.