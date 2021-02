»Splet ti pomaga, da ne izgineš« (video)

Da ostaneš Slovenka, v vsem širnem svetu teh planjav ...Drobna pesem Franceta Papeža, slovenskega pesnika iz Argentine, je ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku zaživela uglasbitev in krstno izvedbo ... kje drugje, če ne na spletu? Zanjo je poskrbela Andrejka Možina, tržaška violončelistka, jazz pevka in skladateljica, ki se posveča tudi pedagoškemu delu. Njeni pesmi Sloven(ska) lahko prisluhnete na YouTubu.

Ob 8. februarju ste uglasbili pesem Franceta Papeža Sloven(ska): kako je izbira padla ravno na to pesem?

Franceta Papeža (1924–1996), slovenskega izseljenca v Argentini, sem spoznala med branjem knjig Saše Martelanca, prijatelja, ki je preminil leta 2019. To me spodbudilo, da sem se približala njegovi poeziji, poleg tega imam veliko sorodnikov v Argentini, tako da so me Papeževi verzi povezali tudi z njimi. Pesem Sloven(ska) je izredno kratka, zato je potrebovala tudi videoposnetek, da bi prišla bolj do izraza, tematsko pa je povezana s Prešernovim dnem, zato sem se odločila, da jo med poslušalce pošljem ob 8. februarju. Med vsemi karantenskimi zastoji tega zadnjega leta, ko imam po sili razmer več prostega časa, sem si uspela urediti domač studio za avdio snemanje in se približala tudi video snemanju.

V tem koronačasu so med glasbeniki in gledališčniki tako taki, ki so svoje delovanje prepričano preselili na splet, kot oni, ki ne verjamejo, da je lahko virtualni svet učinkovit nadomestek odra. Kako vi gledate na spletne koncerte in gledališke predstave?

Seveda pogrešam nastope, tako v glasbi kot v gledališču je oder pač oder, vse drugo je samo nadomestilo. Splet ne more nikakor nadomestiti ne predstave ne koncerta, to je dejstvo, saj predpostavlja popolnoma drug pristop tako tistega, ki ustvarja, kot tistega, ki gleda. Splet ti le pomaga, da ne izgineš.Mogoče spletu nasprotujejo bolj tisti, ki so manj povezani s tehnologijo. Kajti zato, da se pojaviš na spletu, moraš upravljati marsikaj drugega, kar dejansko ni tvoje delo. To zahteva od tebe, da se marsikaj naučiš, da si nabaviš računalnik, kable, mikrofone ... Posneti dveminutni video, kot je moj, ki nikakor ni profesionalen, zahteva veliko dela in časa. Da napišeš pesem, jo aranžiraš, odigraš, posnameš ... če se začneš tudi ukvarjati s tem, kako boš posnel video, je to še dodatno delo. To delam v glavnem sama, ampak pozitivna plat teh mesecev je, da imam veliko več časa. Neverjetno koliko časa prihranim v vožnji in premikih.

