Spletni videoverzi ob svetovnem dnevu poezije

Prvi dan pomladi je tudi svetovni dan poezije, ki ga Slovenski klub zadnjih deset let praznuje pred Kosovelovim kipom v tržaškem Ljudskem vrtu. Letošnje izredne razmere so to žal preprečile, zato so se v tržaškem društvu odločili, da 21. marec počastijo s spletnim maratonom Videoverzi. Ljubitelje poezije so povabili, da se posnamejo med branjem ljubljene pesmi v kateremkoli jeziku in z javnostjo delijo sporočilo upanja. Doslej so organizatorji prejeli posnetke v štirih jezikih – ob slovenskem in italijanskem še v angleščini in francoščini.

Danes bodo videoverze sproti objavljali na Facebook strani Slovenskega kluba (stran je odprtega tipa in torej vidna tudi tistim, ki nimajo svojega profila). Zamudniki pa lahko svoje videoverze objavijo na svojih Facebook ali Twitter profilih in pri tem s tagom označijo profil Slovenskega kluba.