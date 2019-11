Pri Znanstveno-raziskovalnem središču Koper, Annales ZRS, je pravkar izšla monografija tržaškega zgodovinarja mlajše generacije Štefana Čoka Eos eiiciamus foras – Spodili jih bomo. Italijanska liberalnacionalna stranka v Trstu 1882–1908. Knjigo, ki je izšla v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom iz Trsta bodo danes (petek) ob 17.30 predstavili v Tržaškem knjižnem središču na Trgu Oberdan. Z avtorjem se bosta pogovarjala zgodovinarja Gorazd Bajc in Jože Pirjevec.

Čokova knjiga na podlagi analize in interpretacije različnih virov predstavlja delovanje italijanske liberalnacionalne stranke, njen odnos do italijanske države in Slovencev ter drugih Slovanov, ki so v Trstu pridobivali vse večjo vlogo. Da gre za nadvse aktualno monografijo, je prepričan Gorazd Bajc, ki je z Brankom Marušičem avtor recenzij Čokove znanstvene monografije: vedno večje zanimanje za pretekle slovensko-italijanske odnose potrebuje streznitve ali z drugimi besedami resne pristope, ki namesto polemičnih sodb ponujajo razlage kompleksnih dinamik, ki niso bile niti vedno povsem linearne.