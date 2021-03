Sredi burnega leta 1989

Oktobra leta 1989 se Pago, Bibi in Rice iz Cesene odpravijo na potovanje na vzhod. Najprej jih pot pelje v Budimpešto, nato v Bukarešto. Trem štiriindvajsetletnikom je jasno, da se za vzhodno zaveso dogaja nekaj epohalnega in tudi sami želijo doživeti ta zgodovinski trenutek. Trije prijatelji dajo tako duška svoji pustolovščini, pa čeprav zelo naivno.

V Budimpešti namreč srečajo Emila, postavnega moškega, ki je zbežal iz Ceausescujeve Romunije in prosi neobičajno skupinico turistov, da odpeljejo kovček ženi in hčerki v Bukarešti. Kodrasti Rice, ki je na pot odnesel tudi kamero in stalno snema vse, kar se dogaja pred njegovimi očmi, nasprotuje ideji, Bibi pa velikodušno skrije skrivnostni tovor v prtljažnik.

Tako se začne road movie, povzet po zgodbi, ki se je res zgodila tik pred padcem berlinskega zidu. Film je obogaten s posnetki inštituta Luce, arhivov Rai in posnetki, ki jih je pred tridesetimi leti ujel Andrea Riceputi – ta je z Mauriziom Paganellijem doživel in napisal zgodbo, po kateri je delo posneto.

Celovečerec se ponekod zdi lahkotna komedija, vseeno pa v njem zaznamo atmosfero časa in prostora, ki je do začetka devetdesetih let označevala življenje v Vzhodni Evropi. Pago, Bibi in Rice na tisti del sveta gledajo kot »zahodnjaška« mladina, na licu mesta pa spoznajo stvarnost in življenjske zgodbe, ki jim povsem spremenijo pogled na vse, kar jih obdaja. Mladostniški izlet, ki se prične kot zabavna pustolovščina, se naposled spremeni v konstruktivno potovanje, ki bo zaznamovalo življenja udeležencev.

Film, ki je te dni na sporedu na spletnem portalu #iorestoinsala videmskega kina Visionario, so septembra premierno predstavili na beneški Mostri. V eni osrednjih vlog tretjega filmskega dela šestintridesetletnega režiserja Antonia Pisuja, igra Lodo Guenzi, frontman glasbene skupine Stato sociale.

Est – Dittatura last minute

Italija, 2020

Režija: Antonio Pisu

Igrajo: Lodo Guenzi, Jacopo Costantini, Matteo Gatta in Paolo Rossi Pisu

Ocena: ★★★, 1/2