Sredi Pariza izgubljene iluzije

Mladi Lucien živi v francoskem podeželskem mestecu Angouleme. Njegov prijatelj David ima tiskarno, v kateri dela tudi Lucien, pa čeprav mu papir predstavlja predvsem dragoceno osnovo, na katero rad zapisuje verze. Plavolasi mladenič je namreč še neuveljavljen pesnik, navdušen nad življenjem, željan uspeha in slave. Podnevi Lucien dela v tiskarni, ponoči pa piše pesmi in srečuje aristokratinjo Louise de Bargeton, nekoliko starejšo plemkinjo, s katero ima zapleteno ljubezensko razmerje. Kmalu se v mestecu razširijo zlobne govorice na njun račun in Louise pobegne v Pariz. Tudi Lucien zapusti rodni kraj, da dohiti ljubljeno damo, a v resnici tudi zato, ker je prepričan, da se bo v Ville Lumiere končno uveljavil.

A sanje se kmalu prelevijo v iluzije in Lucienu ne gre tako, kot si je predstavljal. Louise ga zapusti in tudi talent mu ne pomaga, saj se mladenič s podeželja izgubi v zakulisju velikega mesta, kjer ga hinavska družba naposled zavrne in pomečka. Vse svoje ideale zabaranta za gosposko življenje in tudi zato sodeluje z zlobnimi založniki, ki zasledujejo le blatenje sočloveka.

Giannolijev celovečerec je očarljiva in razkošna filmska priredba istoimenskega Balzacovega romana, ki ga je Honoré posvetil velikemu prijatelju Victorju Hugoju. Delo je tudi v filmski obliki čudovita človeška komedija, izreden portret Pariza in časa, ki ga opisuje, hkrati pa nadvse aktualen zapis o moči denarja in medijev, ki prav v tistem času pridobivajo vedno večji vpliv in znajo postati nadvse nevarni.

Illusions perdues (Izgubljene iluzije)

Francija, 2021

Režija: Xavier Giannoli

Igrajo: Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan in Gérard Depardieu

Ocena: ★★★, 1/2