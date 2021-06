Srednji vek ni bil mračen in moreč

Fredo Valla je režiser, scenaristi in dokumentarist, ki se vse življenje posveča filmu. Njegove začetke sta zaznamovala Mario Brenta in Ermanno Olmi, ki sta vodila eno izmed najbolj znamenitih šol italijanskega dokumentarca, Ipotesi Cinema, kjer je Valla tudi študiral. Sicer so njegovi največji uspehi povezani s prijateljem Giorgiom Dirittijem, s katerim je Valla v vlogi scenarista sodeloval pri večkrat nagrajenih celovečercih Il vento fa il suo giro, Un giorno devi andare in Volevo nascondermi.

Jutri bo režiser iz Piemonta prišel v Trst. Ob 17. uri se bo pred publiko v kinodvorani Ariston pogovarjal z novinarjem Paolom Rumizem o svojem filmu Bogre – La Grande eresia europea, svojevrstnem potovanju po sledeh katarov in bogomilov v srednjeveški Evropi. Film, v katerem med drugimi nastopajo Lindo Ferretti, Olivier de Robert in Alain Vidal, je posnel v Bolgariji, Bosni, Italiji in Okcitaniji.

Dolgo potovanje se je dotaknilo nekaterih simboličnih krajev na Balkanu in v Zahodni Evropi, kjer se je odvijalo življenje katarov in bogomilov – pripadnikov heretičnih ločin iz zgodnjega srednjega veka, ki so zavračali uradno Cerkev in zakramente. V okcitanskem jeziku bogre pomeni Bolgar, pa čeprav ima ta beseda že več stoletji zaničevalen prizvok in se uporablja kot sinonim besede lažnivec. Že v dvanajstem stoletju je bila žaljivka na račun katarov v Okcitaniji, ki so se medtem asimilirali med bolgarskimi bogomili. Fredo Valla, tudi sam Okcitanec, je raziskal odnos med dvema skupnostma, ki – kot trdi – sta živ dokaz dejstva, da v srednjem veku ni bilo vse mračno in moreče, saj so ideje in prepričanja potovala in dosegala zelo oddaljene kraje Evrope.

Posebna vrednost dokumentarca je tudi v tem, da je v njem slišati jezike vseh krajev, o katerih film pripoveduje.

Bogre – La Grande eresia europea

Italija, 2000

Režija: Fredo Valla

Dokumentarni film

Ocena: ★★★