SSG: potrjen dosedanji upravni svet

Upravni svet Slovenskega stalnega gledališča bo tudi v novem mandatu vodila dosedanja predsednica Breda Pahor. Ob izteku mandata upravnega sveta SSG se je namreč skupščina ustanovnih članov odločila za kontinuiteto.

Skupščina se je že pred koncem lanskega leta sestala za odobritev proračuna in imenovanje novega odbora. 19. novembra pa so predstavniki Dežele Furlanije - Julijske krajine, Občine Trst, SKGZ, SSO in Društva Slovensko Gledališče obravnavali le prvo točko dnevnega reda in odobrili proračun za leto 2021. V sredo, 27. januarja, so v nadaljevanju skupščine razpravljali o naslednjih dveh točkah, in sicer o imenovanju članov upravnega sveta in nadzornega odbora.

Člani skupščine so soglasno sklenili, da zaradi izrednih okoliščin, vezanih na posledice pandemije, potrdijo v novem mandatu vse dosedanje člane upravnega sveta z obstoječimi funkcijami: Breda Pahor (predsednica), Rado Race (podpredsednik), Livia Amabilino, Giuliano Caputi, Maja Lapornik, Adriano Sossi (člani).

V sestavi nadzornega odbora pa je prišlo do nekaterih sprememb: italijansko Ministrstvo za kulturne dobrine in dejavnosti ter turizem (Mibact) je namreč za novo predsednico imenovalo Martino Malalan. Z njo bosta v odboru tudi nadzornika Boris Valentič in Giuliano Nadrah, nadzornika suplenta pa bosta Vladimiro Dolgan in Diego Spazzali.

Mandat upraviteljev in nadzornikov Slovenskega stalnega gledališča traja tri leta.