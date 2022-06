SSG vabi »nad oblake«

Moto sezone 2022/2023 Slovenskega stalnega gledališča (SSG) v Trstu je Nad oblaki. Gledališče se na nova umetniška potovanja podaja s programom, ki se bo po obliki vrnil v običajne tire z osnovnim abonmajem pretežno hišnih uprizoritev, tremi izbirnimi sklopi in mnogimi sodelovanji. Pet uprizoritev in koprodukcij bo skupaj z gostujočo predstavo sestavljalo osnovni program. Abonenti bodo lahko izbirali še med tremi sklopi večernih, popoldanskih in monodramskih predstav, ki bodo ponujali devet uspešnih uprizoritev slovenskih gledališč.

Tudi letos bo na voljo družinski abonma s štirimi predstavami za otroke. Gorica bo kot običajno imela svoj abonma, ki obsega osem dogodkov. Ob tem bo SSG prisotno na odrih slovenskih kulturnih društev z novo izvenabonmajsko predstavo ter bo nadaljevalo vrsto sodelovanj na gledališkem, glasbenem in plesnem področju, so zapisali v gledališču.

Sezono bo uvedla koprodukcija z SNG Nova Gorica in Glasbeno matico Kakor v nebesih Kaya Pollaka. Režiser Samo M. Strelec bo na oder postavil priredbo scenarija istoimenskega filma As It Is in Heaven iz leta 2004, ki je bil nominiran za oskarja za najboljši tuji film. Prinaša zgodbo o uspešnem dirigentu, ki prekine svojo kariero in se vrne v rojstno vas na severnem delu Švedske, kjer se njegovo življenje spremeni ob stiku z lokalnim cerkvenim zborom.

Jaka Andrej Vojevec je napisal besedilo in bo režiral predstavo Pina in Pierpaolo v počastitev stoletnice rojstva Piera Paola Pasolinija z zgodbo njegovega prijateljstva z violinistko Josipino Kalc, rojeno na Opčinah.