SSG vabi otroke na dvor Smrčuljčice

V novo leto vstopa Slovensko stalno gledališče s svojimi najmlajšimi gledalci. Začenja se namreč letošnji Družinski abonma, ki bo od januarja do aprila otrokom in njihovim družinam ponudil štiri gostujoče predstave slovenskih gledališč. Lani je niz popoldanskih uprizoritev naletel na precejšnje zanimanje, saj si je vsako predstavo ogledalo okrog 140 ljudi, in v SSG upajo, da bo tudi letošnja ponudba privabila v veliko dvorano Kulturnega doma v Ulici Petronio najmlajše ljubitelje gledališke umetnosti in njihove spremljevalce.

Cene abonmaja ostajajo nespremenjene: polna cena 16 €, drugi otrok iz iste družine 12, tretji otrok brezplačno, medtem ko mora spremljevalec (njegov abonma je prenosljiv) odšteti 8 evrov. Za vsako predstavo je sicer mogoče kupiti tudi posamezne vstopnice.

V soboto ob 17. uri so otroci in starši vabljeni na dvor Smrčuljčice, kjer se dogaja čisto posebna in zabavna ljubezenska zgodba, posodobljena različica znane Trnuljčice. SNG Nova Gorica bo namreč odprlo Družinski abonma Slovenskega stalnega gledališča s francosko pravljico o speči lepotici, ki sta jo po Perraultu priredila tudi brata Grimm. Najnovejšo priredbo pa podpisuje Leah Wilcox, v tokratni postavitvi skozi filter dramaturginje Ane Duša in režiserke Tjaše Črnigoj.

V našem stoletju je zgodba pridobila nekoliko manj sentimentalno podobo, saj princeska čaka na poljub princa in konec stoletnega uroka, medtem pa glasno smrči. Sodobna avtorica Leah Wilcox se je v svoji različici pravljice poigrala z vprašanjem poljuba. Marsikaj je zasukala, zapisala »narobe« oz. zgodbo nadgradila z »napakami«. V njeni pravljici kraljevič išče zmaja, da bi ga ubil: zasliši strašen zvok iz gradu, a na svoje veliko presenečenje tam namesto zmaja najde kraljično.

V predstavi v vlogi kraljične igra Urška Taufer, kraljevič pa je tržaški igralec Matija Rupel. Vila je Marjuta Slamič. Predstavo bogatijo songi, ki jih je uglasbil Miha Petric, traja približno 45 minut in nima odmora, primerna pa je za otroke, ki so dopolnili pet let.